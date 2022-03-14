المدرسة اليابانية تحدد 3 قواعد لحماية الأطفال من اللمسة غير الآمنة

حددت هاميس إبراهيم، أخصائية نفسية بالمدرسة المصرية اليابانية بفرع حدائق أكتوبر، طرق تعليم الأطفال الفرق بين اللمسة الآمنة واللمسة غير الآمنة، موضحة أنه هناك ثلاثة أشياء يمكن تعليمها للأطفال قبل البدء بقواعد السلامة حول اللمس، وهي تعليم الأطفال الأسماء الصحيحة لجميع أجزاء الجسم المختلفة، بما في ذلك أجزاء الجسم الخاصة بهم.

يجب ترك الطفل يدرك بنفسه كيف يسيطر على من يلمسه بطريقة تزعجه

وأضافت «هاميس» لـ«الوطن»، أن الأطفال غالبا يجدون صعوبة في التعبير عن الاعتداء الجنسي لأنهم لا يعرفون الكلمات التي يجب استخدامها لذلك يجب تعليم الأطفال أن «جسدي ملكي ويجب أن أدافع عن نفسي»، مؤكدة أهمية ترك الطفل يدرك بنفسه كيف يسيطر على من يلمسه بطريقة تزعجه، من خلال اللعب والمزاح مع الطفل لذلك يجب التوقف عن المزاح عندما يقول الطفل: «توقف هذا يزعجني».

عدم الإصرار على مصافحة الأطفال إذا كانوا لا يرغبون في ذلك

وشددت هاميس إبراهيم، على ضرورة تدريب الطفل على قول كلمة «لا» للمسة غير مرغوب فيها حتى لو كان من شخص مألوف، ومساعدته على التدريب على «لا» بصوت قوي ومهذب، موضحة أن هذه القواعد تساعد الطفل على تعلم وضع حدود شخصية، مشددة على ضرورة عدم الإصرار على مصافحة الأطفال وتقبيل الأقارب والأصدقاء إذا كانوا لا يرغبون في ذلك.

ثلاثة أنواع من اللمسات للأطفال

وأكدت ضرورة شرح 3 أنواع من اللمسات للأطفال، هي اللمسات الآمنة واللمسات غير الآمنة واللمسات غير المرغوب فيه، مشددة على أهمية توعية الأطفال بكيفية حماية أنفسهم من ما هو غير آمن: «نعلمهم إزاي يبقوا حاسين باللحظات دي وقادرين يفهموا المشهد من قبل حدوثه».