«أمان المصريين».. أعلى شهادة ادخارية في بنوك مصر

يوفر البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية شهادة «أمان المصريين» بفائدة 13%، والتي تبدأ قيمتها من 500 جنيه ويمكن مضاعفتها حتى 250 ألف جنية لمدة 3 سنوات، وذلك مع ارتفاع معدلات التضخم عالمياً وزيادة تساؤل المواطنين عن أعلى فائدة في البنوك المصرية.

وقال البنك الأهلي المصري، في بيان إنَّ شهادة الادخار «أمان المصريين» توفر أعلى عائد مادي قيمته 13%، ولا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقه الائتمان بأنواعها من البنك نفسه.

كما يمكن للعميل أن يسترد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية مدة القيمة الاسمية، بالإضافة إلى العوائد المتبقية بعد خصم قيمة الأقساط، ويمكن استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء، وفقًا لرغبه العميل بالقيمة التي جرى شراء الشهادة بها.

ميزات شهادة «أمان المصريين»

وقدَّم البنك الأهلي المصري بعض مميزات الحصول على شهادة أمان المصريين، حيث يتم منح العميل وثيقة تأمين علي الحياة من سن 18 سنة حتى 59 سنة، وبدون كشف طبي.

كما يجرى سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة، وتستحق التعويضات فى حالة وفاة المؤمن عليه بحد أقصى للوفاة الطبيعية 50 ألف، والوفاة بحادث 250 ألف جنيه.

ويمكن سداد مبلغ تأمين التعويض حال الوفاة على معاش مضمون الدفع لمدة محددة، وتسقط وثيقة التأمين في حالة قيام العميل باسترداد الشهادة، أو بلوغ العميل سن الـ60.

جوائز شهادة الادخار «أمان المصريين»

- إجراء سحب ربع سنوي بعدد 200 جائزة بواقع 10 آلاف جنيه مصري صافي لكل جائزة معفاة من الضرائب.

- يمكن شراؤها من خلال محفظة الفون كاش.

- يمكن للجهات شراء الشهادة الادخار لصالح الأفراد العاملين لديها، على ألا يمكن الاسترداد خلال مدة 6 سنوات من تاريخ الشراء.