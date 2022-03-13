هل نشتري «سبائك» أم «ذهب مشغول»؟.. خبير يوضح أفضل طريقة للاستثمار الآمن

رجح وديع أنطوان، خبير الذهب ووكيل إحدى العلامات التجارية العالمية في مصر، أنَّ سعر جرام الذهب سيستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة سواء تمكّن المواطن من شراء السبائك أو المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى ارتفاع مصنعية الذهب في بعض المحلات.

وقال «أنطوان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه من المتوقع أن يرتفع سعر أوقية الذهب خلال الشهور المقبلة لتصل إلى 2500 دولار عالميًا، بسبب ارتفاع حجم التضخم العالمي، مع انخفاض قيمة العملات الأجنبية في كل دول العالم بسبب الحرب التي نشأت بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا.

ارتفاع سعر جرام الذهب

وأشار إلى أنَّه من المتوقع أن يصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًا، وهو الذهب المنتشر في السوق المصري من 950 إلى 1000 جنيه، إضافة إلى مصنعية أصحاب المحلات التجارية لبيع المشغولات الذهبية، وأن تصل قيمة الجنيه الذهب إلى 8 آلاف جنيه.

كما أن الشركات العالمية في حالات الحرب تلجأ إلى الاستثمار في شراء الذهب لأنه الملاذ الآمن في تلك الظروف.

أسعار الذهب اليوم

يُذكر أن أسعار الذهب في مصر شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية، وذلك عقب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إذ تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الموافق 13 مارس 2022 بين 1,008 و1,013 جنيهًا، وذلك بعد أن وصل سعره مسبقًا إلى 1115 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 882 و886 جنيهًا.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 756 و759 جنيهًا، وأما سعر الجنيه الذهب فيتراوح بين 7,056 و7,088 جنيهًا، وسعر كيلو الذهب من 1,008,000 إلى 1,012,571 جنيهًا.