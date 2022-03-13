سيولة مرورية بـ«صحراوي الإسكندرية» بعد رفع آثار حادثي تصادم

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عودة الحركة المرورية في المنطقة ما بين «مرغم» حتى كوبري العامرية، وذلك فور الانتهاء من رفع آثار حادثي تصادم وقعا صباح اليوم على الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية، ما تسببا في تكدس مروري بالمنطقة.

رفع آثار الحادثين

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان له، على هامش متابعة حادث الطريق الصحراوي في منطقة مرغم غربا، منذ قليل، أنه عقب وقوع الحادثين تم التحرك الفوري وتوجيه كل الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة لمتابعة تداعيات الموقف.

كما تم التشديد على سرعة الانتهاء من رفع آثار الحادثين، والتأكيد على سيولة الحركة المرورية بالمنطقة، والاستعداد التام للتعامل مع أي بلاغ، فيما لم يشر المحافظ إلى أي خسائر مادية أو بشرية في هذا الحادث.

تفاصيل حادثي «صحراوي الإسكندرية»

يأتي ذلك بعدما وقع حادثان تصادم مروري صباح اليوم بين كساحة وسيارتين على الطريق الصحراوي في الإسكندرية، ترتب عليه شلل مروري لحين الانتهاء من رفع أثار ذلك الحادث وعودة الحركة المرورية من جديد.

وشهد الكيلو 45 بطريق «الإسكندرية - القاهرة» الصحراوي، الشهر الماضي، حادث انقلاب أتوبيس، ما تسبب في مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين، وتم نقلهم وقتها إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاج اللازم، وحُرر المحضر وأخطرت النيابة التحقيقات، ليعود بعد أقل من شهر ليشهد ذلك الطريق حادث آخر.