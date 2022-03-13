مصرع عاملي محارة سقطا من سقالة خشبية بالطابق الـ11 في المحلة

شهدت مدينة المحلة الكبرى، مصرع 2 من عمال المحارة، إثر سقوطهما، من الطابق الـ11، أثناء عملهما على سقالة في إحدى العمارات، بنطاق قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين، والتصريح بدفنهما.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، يتضمن سقوط 2 من عمال محارة من الطابق الحادي عشر أثناء عملهما، في إحدى العمارات بدائرة القسم، وتم نقهلما إلى مستشفى المحلة العام.

التحريات والمعاينة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول المحلة، وضباط مباحث القسم، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع 2 من عمال محارة، مقيمين في قرية شبرا بابل، مركز المحلة الكبرى، نتيجة سقوطهما من أعلى السقالة، بعد أن اختل توازنهما أثناء عملهما بتشطيب وجهة أحد الأبراج السكنية، بدائرة قسم أول المحلة.

تشريح الجثتين

ونُقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة من أجل التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين والتصريح بدفنهما، ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن.