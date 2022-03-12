استبعاد مسؤول في «تعليم الغربية» لاستيلائه على 136 ألف جنيه

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استبعاد مسؤول الحكومة الإلكترونية بإحدى مدارس التعليم الفني التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، وذلك بعد ثبوت تلاعبه وتزوير أوراق مستندات والاستيلاء على 136 ألف جنيه من مصروفات الطلاب، وإحالة الواقعة إلى النياية العامة للتحقيق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ما تسفر عن تحقيقات النيابة.

وقائع تزوير

يأتي هذا الإجراء بناء على مذكرة التوجية المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالغربية، برئاسة أسامة يونس مدير إدارة التوجية المالي والإداري بالمديرية، والتي تم إعدادها بناء على تعليمات المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في ضوء اكتشاف واقعة تزوير مستندات خاصة بالابحاث الاجتماعية لعدد من طلاب على نظام الخدمات بإحدى مدارس التعليم الفني، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة من التوجية المالي والإداري بالمديرية والانتقال إلى المدرسة محل الواقعة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وإعداد تقرير واف عن الموضوع وبحث الأمر.

وتبين من الفحص ثبوت صحة الموضوع واستيلاء مسؤول الحكومة الإلكترونية بإحدى مدارس التعليم الفني التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، على 136 ألف جنية، وذلك من خلال تلاعبه وتزوير أوراق مستندات خاصة بالابحاث الاجتماعية لـ243 طالبا من الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي الزراعي على نظام الخدمات بذات المدرسة.

تحقيقات النيابة

وعليه تم إخطار الرقابة الإدارية وإعداد مذكرة وعرضها على المحافظ، والذي وجه بإعداد مذكرة تضمنت إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق، مع تكليف وكيل وزارة التربية و التعليم باستبعاد مسئول الحكومة الالكترونية محل الواقعة لحين انتهاء التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة والوقوف على نتيجتها.