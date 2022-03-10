العثور على جثة طفل بالدقهلية بعد تغيبه 5 أيام.. «سقط في مصرف بسبب ضعف نظره»

عثر أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم، على جثة طفل في مصرف «الطويل» بمنطقة «الجسر الواقي»، وتبين أنه كان متغيبًا منذ 5 أيام وأبلغت أسرته بتغيبه، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يعثروا عليه، وباستدعاء أسرته تعرفوا عليه من ملابسه، وبالفحص تبين أن الطفل كان ضعيف النظر وسقط من أعلى كوبري خشبي في مياه المصرف ولعدم إجادته السباحة غرق به ولم يعرف أحد عن وفاته حتى ظهرت جثته.

ورود بلاغ بالعثور علي جثة طفل

تبلغ لمأمور مركز شرطة المطرية من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من أهالي مدينة المطرية بالعثور على جثة طفل طافية في مياه مصرف «الطويل« في منطقة «الجسر الواقي» بمدينة المطرية ولم يتمكن أحد من التعرف عليه.

انتقل ضباط مباحث المطرية، وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة الطفل، ونقلته سيارة الإسعاف إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المطرية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تغيب الطفل منذ 5 أيام

وتوصلت تحريات مباحث المطرية إلى وجود بلاغ منذ 5 أيام بتغيب طفل عن أسرته، وباستدعاء أسرة الطفل المتغيب تعرفوا على جثة الطفل من ملابسه نتيجة لتغير معالم الجثة كونه في المياه منذ نحو 5 أيام.

وتبين أن الطفل يدعى محمد العربي حريشة، 10 سنوات، وكان يرتدي تي شيرت برتقالي وبنطلون أسود، وهي نفس المواصفات التي أبلغت بها أسرته في محضر الشرطة، وأكدت أنه سليم عقليا، ولا يعاني أي أمراض سوى ضعف نظره، وتغيب عن أسرته بمنطقة «الجسر الواقي» منذ عصر يوم الأحد الماضي .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.