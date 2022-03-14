حظك اليوم برج العذراء الاثنين 14-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. نظم جهودك

تميل سيدة برج العذراء لمهن بعينها، كأن تكون باحثة علمية ومساعدة إدارية ومحاسبة أخصائية تغذية وعالمة رياضيات وغيرها من المهن التي تناسب طبيعتها، فجميع ما سبق ذكره من وظائف يناسب بيئة العمل المنهجية حيث الحاجة إلى النظام وهذا يتوفر في تلك المرأة، فضلا عن أنها تبحث في كل لغز علمي؛ لإيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق، واستخدام ذكائها التحليلي بشكل مفيد في السعي لتحقيق مصلحة أكبر.

كما يعرف عن مولود برج العذراء بشكل عام أنه يرغب كثيرا في تعلم الكثير من الأمور الجديدة، كما أنه يعتبر من الشخصيات القوية التي يمكن اللجوء إليه، ولديه الكثير من الحماس الذي يجعله يشعر بالطاقة والحيوية، ولا يحب التكاسل، ويخفي مشاعره التي يشعر بها في داخله عن الآخرين، ولا يعتمد على الآخرين في تحقيق مطالبه واحتياجاته على الإطلاق، ومن منطلق البحث الدائم عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لأصحاب العذراء على المستوى المهني والعملي إن القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة، كما تنصح هذا المولود بأنه عليك أن تنظم جهودك ولا تتحامل على نفسك.

كما تنصح خبيرة الأبراج مواليد برج العذراء بأن يعمل في صمت، منوهة لضرورة تجنب الزهو وانتبه لحقوقك جيدًا حتى لا تضيع منك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

أما عن العاطفة لمولود برج العذراء، تقول عبير فؤاد إن اليوم يطالبك الفلك أن تتحكم في انفعالاتك وحاول أن تكون أكثر تفهما وتسامحا مع الأحباب ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.