أطباء من 17 دولة إفريقية‎ بالدورة الدولية لزراعة الكلى بجامعة المنصورة

انطلقت فعاليات «الدورة التدريبية الأولى لزراعة الكلى للدول الإفريقية» اليوم، والتي نظمتها وحدة أمراض وزراعة الكلى بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة بالتعاون مع الوكالة المصرية للتنمية من أجل الشراكة بوزارة الخارجية المصرية بقاعة المؤتمرات بالمركز تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة، والتي تستمر خلال الفترة من 13 إلى 17 مارس الجاري.

حضر افتتاح الدورة التدريبية كل من الدكتور أشرف طارق حافظ، أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية ونائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، والدكتور تامر أبو السعد، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور باسم صلاح وديع مدير مركز جراحة الكلى والمسالك البولية، والدكتور أيمن الرفاعي رئيس وحدة أمراض وزراعة الكلى بالمركز، وعدد من أساتذة أمراض وزراعة الكلى بالمركز ومعاونيهم، 25 متدربا من 17 دولة إفريقية.

«حافظ»: عقد هذه الدورات يوطد التواصل بين مصر والدول الإفريقية

وبحسب بيان صحفي، لجامعة المنصورة، فقد أعرب الدكتور أشرف طارق حافظ عن سعادته بالتواجد في بيته مركز جراحة الكلى والمسالك البولية الذي نهل من علم أساتذته وأثنى على جهد القائمين على المركز والعاملين به منذ إنشائه في الارتقاء بمكانته المحلية والعالمية، ورحب بكافة الحضور في الدورة التدريبية وخاصة المتدربين من الدول الإفريقية، وذكر أن عقد هذه الدورات يوطد التواصل بين مصر والدول الإفريقية.

وثمّن الدكتور أسامة الشحات جهود المركز في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتدريب كافة الأطباء على أحدث طرق تشخيص كافة أمراض الكلى وزراعتها.

25 متدربا من 17 دولة إفريقية في مجال زراعة الكلى

وأشار الدكتور تامر أبو السعد إلى أهمية عقد هذه الدورة بالتزامن مع اليوم العالمي للكلى، مضيفا أن هذه الدورة ستثري مهارات 25 متدربا من 17 دولة إفريقية في مجال زراعة الكلى مما يعكس الدور التنويري لمركز جراحة الكلى والمسالك جامعة المنصورة في الارتقاء بمعارف ومهارات الأطباء على المستوى المحلي والقاري.

ونوّه الدكتور باسم صلاح وديع بأن هذه الدورة التدريبية تعد السابعة التي ينظمها المركز للدول الإفريقية في أمراض الكلى والأولى في مجال زراعة الكلى، مؤكدا أن الدورة تستهدف تعريف المتدربين بأساسيات زراعة الكلى من حيث التحضير لها وإجراءاتها ومتابعة المريض بعد إجرائها.

«الرفاعي»: إلقاء 22 محاضرة علمية خلال الدورة التدريبية

وصرح الدكتور أيمن الرفاعي بأنه سيتم إلقاء 22 محاضرة علمية خلال الدورة التدريبية تغطي كافة جوانب زراعة الكلى أبرزها محاضرة الدكتور أحمد حلاوة، أستاذ زراعة الكلى بجامعة ليفربول بالمملكة المتحدة عن مرض الإيدز وزراعة الكلى.

وأعلن الرفاعي، عن إقامة 3 ورش عمل خلال الدورة لمتابعة 18 حالة زراعة كلى من خلال البث الحي للعمليات ونقلها للحضور، سيتم خلالها التدريب على عمليات زراعة الكلى ومضاعفاتها ومناقشة الحالات الإكلينيكية الباثولوچية الخاصة بزراعة الكلى.

وأضاف أن فعاليات الورشة ستشهد حضور كل من الدكتور جمال السعدي، رئيس الجمعية الإفريقية لزراعة الأعضاء، والدكتور هاني حافظ، الرئيس المنتخب للجمعية الإفريقية للكلى، والدكتور طارق الدياسطي، والأستاذ بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة ورئيس الجمعية الإفريقية للأشعة.