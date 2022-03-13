أبرز المعلومات عن الصحفي الأمريكي المقتول في أوكرانيا.. كان مصوِّرا موهوبا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مقتل صحفي أمريكي بيد القوات الروسية، موضحة أنه مثال مروع على سلوك الكرملين.

وقُتل صحفي أمريكي وأصيب آخر بجروح في إطلاق نار، اليوم الأحد، في إربين، شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وحمَّلت وزارة الخارجية الأمريكية روسيا مسؤولية مقتل صحفي أمريكي وإصابة آخر في أوكرانيا، وأدانت في الوقت ذاته مقتل وإصابة صحفيين في أوكرانيا.

وفيما يلى أبرز المعلومات عن الصحفي الأمريكي المقتول في أوكرانيا

-يدعى برنت رينو

- مصور أفلام وثائقية

-من نيويورك

-يبلغ من العمر 50 عاما

فى السياق ذاته، عُثر ضمن الوثائق مع الصحفي الأمريكي الذي قُتل على يد القوات الروسية في أوكرانيا بطاقة صادرة عن الصحيفة الأمريكية «نيويورك تايمز» والتي أوضحت أنه يعمل لدى الصحيفة.

فيما أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه لم يكن يعمل لديها عندما قُتل، ونوه نائب مدير تحرير نيويورك تايمز كليف ليفي، بأن برنت كان مصورا موهوبا ومخرجا تعاون مع الصحيفة على مدى سنوات.

ولفت إلى أن الصحفي الأمريكي تعاون مع «نيويورك تايمز» في الماضي، مؤكدا أنه لم يكن لدى مقتله في مهمة أوكلت إليه من أي أقسام الصحيفة في أوكرانيا.

فى سياق متصل، توعد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم، روسيا بتفعيل المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، في حال أطلقت موسكو رصاصة واحدة على أرض الناتو.

الأمن القومي الأمريكي يتوعد بتفعيل المادة الخامسة من معاهدة الناتو

يشار إلى أن المادة الخامسة من ميثاق الناتو توضح أن أي هجوم، أو عدوان مسلح ضد دولة من دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» يعتبر عدوانا على جميع دول الناتو ما يستوجب حق الدفاع الفردى والجماعي.