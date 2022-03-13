«المتحدة» تشارك بـ 3 أعمال كوميدية فى رمضان

عودة دراما الأجزاء فى «الكبير أوى 6»

وجبة كوميدية متنوعة يقدمها صُناع الدراما لجمهور الشاشة الصغيرة فى رمضان المقبل، وتشارك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بـ3 مسلسلات كوميدية، حيث يعود الفنان أحمد مكى بجزء جديد من مسلسل «الكبير أوى» بعد 7 أعوام من تقديم الجزء الخامس، وينتظره شريحة كبيرة من الجمهور بعد النجاح الكبير للأجزاء الخمسة السابقة، وتدور الأحداث حول قرية «المزاريطة» وما يحدث بداخلها من مواقف كوميدية ومفارقات بين الشخصيات الثلاث «جونى والكبير وحزلقوم».

«صقر»: شخصية «هدية» انتهت من الأحداث ودنيا سمير غانم فنانة كبيرة

وحرص المخرج أحمد الجندى على أن يجمع بين عدد من نجوم الكوميديا خلال الجزء السادس من «الكبير أوى» ،وهم: محمد سلام، بيومى فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، وسيظهر عدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى وحمدى الميرغنى، والعمل من تأليف مصطفى صقر.

«فى بيتنا روبوت 2»

ويُعد الجزء الثانى من «فى بيتنا روبوت» من الأعمال الكوميدية التى ينتظرها الجمهور بشدة فى السباق الرمضانى، خاصة بعد نجاح أحداث الجزء الأول، وتدور قصة الجزء الثانى حول ظهور مهندس منافس جديد لـ«يوسف» بشركة منافسة وروبوت منافس يتميز بالقوة يُدعى «متين»، وتدور بينهما مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات.

هشام جمال وليلى زاهر من أبطال «فى بيتنا روبوت 2»

العمل من بطولة هشام جمال، ليلى زاهر، عمرو وهبة، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، ومن تأليف أحمد محيى ومحمد المحمدى، وإخراج هشام جمال.

أكرم حسنى ينافس بـ«مكتوب عليا»

ويأتى مسلسل «مكتوب عليا» على قائمة الأعمال الكوميدية المنتظرة، حيث يعود الفنان أكرم حسنى للدراما بعد تغيبه عنها الموسم الماضى، من خلال عمل كوميدى تدور أحداثه حول ظهور رجل مُسن وفقير الحال فى حياة الشاب المطحون «جلال» الذى يجسّد دوره أكرم حسنى، والذى سيمسح بيده على ذراعه بمادة مسحورة، ليفاجأ جلال فى اليوم التالى بأنه مكتوب على جسده كل شىء سيحدث له على مدار يومه، ويتحقق أمام عينيه بالفعل.

«بليبل»: المنافسة صعبة

ويتكرر هذا كل يوم لتنقلب حياته رأساً على عقب، وتتوالى الأحداث فى إطار من الكوميديا، حتى يأتى يوم وتظهر على يديه عبارات تؤكد وفاته، ليحاول أن يمنع ذلك فى أجواء من الكوميديا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوى.

آيتن عامر: أخوض تجربة جديدة ومختلفة

ويشارك فى بطولة المسلسل كل من آيتن عامر، هنادى مهنى، حنان سليمان، بسنت النبراوى، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، ويظهر الفنان أحمد فهمى كضيف شرف.

وتحدّث صُناع الأعمال الكوميدية الثلاثة لـ«الوطن» عن كواليس التحضير لمسلسلاتهم فى شهر رمضان قبل أيام من انطلاق الموسم الرمضانى، وأعربت الفنانة آيتن عامر عن سعادتها البالغة بتفاعل الجمهور مع الملصق الدعائى لمسلسل «مكتوب عليا» الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل، مشيرة إلى أن العمل من الأعمال المميزة والقريبة إلى قلبها وتتمنى أن يلقى النجاح أثناء عرضه.

وقالت آيتن عامر إن أحداث مسلسل «مكتوب عليا» تتضمن كوميديا جديدة ومختلفة عما قدمته من قبل فى سابق أعمالها الكوميدية، مضيفة: «سنقدم للمشاهدين وجبة كوميدية خفيفة تليق بالمشاهد المصرى والعربى فى شهر رمضان، وقد استمتعت بكواليس تصوير هذه التجربة، وروح المحبة والتعاون التى سادت بين الأبطال، وهو ما سينعكس تأثيره بالتبعية على المتلقى مع انطلاق العرض».

وعن التعامل مع الفنان أكرم حسنى قالت: هو من أجمل الشخصيات التى تعاملت معها، فهو كوميديان من الدرجة الأولى، ومخلص ووفىّ لعمله، وأود التأكيد أنها ليست المرة الأولى التى نتعاون فيها معاً، فقد سبق أن قدمنا معاً مسلسلاً إذاعياً بعنوان «إحنا بتوع الأوزوريس».

وكشفت آيتن عامر عن تضمُّن أحداث «مكتوب عليا» العديد من المفاجآت التى تتضمنها شخصية أكرم أو باقى الشخصيات، حسب الأحداث، وهو ما سيجعل المشاهد متشوقاً دوماً لمعرفة توابع الأحداث وما ستسفر عنه من مفاجآت.

«أبوذكرى»: نقدم فكرة جديدة على الدراما

وتحدّث كريم أبوذكرى، منتج مسلسل «مكتوب عليا»، عن كواليس التحضير لهذه التجربة التليفزيونية منذ انتهاء السباق الرمضانى الماضى، متابعاً: «الكوميديا المقدمة تناسب الأسرة بأكملها دون خجل، وتحترم عقلية المشاهدين فى الوقت نفسه، لا سيما أن فكرتها جديدة للغاية على الدراما، ولم تُقدَّم مسبقاً فى أى من الأعمال التليفزيونية».

وعن اختيار فريق العمل، قال كريم أبوذكرى: «حرصت على أن يكون فريق العمل متنوع المواهب والحس الكوميدى، انطلاقاً من رغبتى فى تقديم عمل فنى يليق بالمشاهد، والحقيقة أن كل الأبطال كانوا متعاونين لأقصى درجة من أجل خروج العمل بصورة مميزة، وقد حرصت على اختيار وجوه جديدة، منها هلا رشدى التى تخوض أولى تجاربها التمثيلية، وهى ممثلة لديها حضور مميز أمام الكاميرا، وستكون مفاجأة العمل فى رأيى، بالإضافة إلى محمود السيسى الذى عرفه الجمهور من خلال السوشيال ميديا، فهو صاحب موهبة كبيرة وخفة دم طاغية وحضور كبير.

وعن غناء الفنان أكرم حسنى خلال أحداث المسلسل قال: «أكرم حسنى موهوب للغاية فى هذه المنطقة، ولا بد من استغلال موهبته فى الغناء عبر تقديمه لأكثر من أغنية تتماشى مع الأحداث، وانتظروا مفاجآت بخصوص موهبتى آيتن عامر وهنادى مهنا فيما يخص الغناء».

وتابع كريم أبوذكرى: «يظهر عدد من ضيوف الشرف عبر الأحداث، منهم الفنان أحمد فهمى وصلاح عبدالله وغيرهما من الفنانين، وجاء ذلك نظراً لأن طبيعة الأحداث الكوميدية تتماشى مع ذلك، وليس رغبة فى فكرة الاستعانة بضيوف شرف فقط، كما أن السيناريو وأحداثه تستلزم وجودهم، وكلامى سيتضح جلياً للمتلقى مع انطلاق العرض».

وعن المنافسة فى شهر رمضان 2022 قال: «لا يوجد منافسة بالمعنى المتعارف عليه، لأن وجود أكثر من مسلسل كوميدى أمر مطلوب ومُحبّب عند الجمهور فى شهر رمضان، وأتمنى النجاح للجميع وأن تكون كافة المسلسلات الكوميدية على مستوى عالٍ لأن ذلك ينعكس بالإيجاب على الصناعة بشكل عام».

وأشاد «أبوذكرى» بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى الموسم الرمضانى هذا العام قائلاً: «ساهمت الشركة المتحدة فى تنظيم الدراما بشكل جيد للغاية، فهى لم تبخل علينا بأى شىء، كما أحب توجيه الشكر للمهندس حسن عبدالله، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لأنه يتابع عن كثب كل ما يتم تنفيذه بشكل مستمر، وعلى تواصل دائم معه».

وتحدّث إيهاب بليبل، مؤلف مسلسل «مكتوب عليا»، عن التعاون مع الفنان أكرم حسنى قائلاً: «أكرم شخص موهوب على المستوى الفنى، وأحب التعاون معه باستمرار، ونحن أصدقاء، وتوجد بيننا كيميا مشتركة، بالإضافة إلى التعاون مع المنتج كريم أبوذكرى والمخرج خالد الحلفاوى، اللذين يتمتعان بمهنية كبيرة، والحقيقة أننى أشعر بفخر كبير لوجودى فى هذا العمل».

وأضاف «إيهاب»: «فكرة المسلسل تم تقديمها عام 2013 فى أحد الأفلام، ومع تطور الأحداث اكتشفت أن الفكرة من الممكن أن تتطور، ومن الممكن أن تُقدَّم كعمل كامل لأنها غنية بالكوميديا، وبدأت بالفعل العمل على مسلسل مكتوب عليا، فالقالب الكوميدى هو الأساس الذى يقوم عليه المسلسل، ولكن الهدف من العمل إنسانى، وبه رسالة واضحة بأن قدر الإنسان مكتوب عليه فى النهاية».

وعن اختيار الفنانين فى المسلسل قال: «الاختيار كان من خلال فريق عمل كبير يرأسه المخرج خالد الحلفاوى بمشاركة المنتج كريم أبوذكرى وأكرم حسنى، وبعد تصوير عدد من الحلقات وجدنا أن الأدوار ملائمة بشكل كبير لأبطالها، وستكون هناك مفاجآت عديدة بأحداث المسلسل، منها ظهور هلا رشدى ومحمود السيسى».

وتابع مؤلف مسلسل «مكتوب عليا»: «نحتاج إلى الأعمال الكوميدية بشكل كبير، لأن الجمهور متشوق للضحك والكوميديا بشكل عام، وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور عند عرضه فى الموسم الرمضانى».

وعن رأيه فى المنافسة الكوميدية فى رمضان المقبل، قال: «ينافس هذا العام مسلسلات كوميدية لها وزنها عند الجمهور، سواء مسلسل «الكبير أوى» من بطولة أحمد مكى، ومسلسل «فى بيتنا روبوت 2» من بطولة ليلى زاهر وهشام جمال، وهذه الأعمال أثبتت نجاحها على مدار الأعوام الماضية، ما يجعل المنافسة صعبة، ولكننى فى النهاية أتمنى النجاح والتوفيق للجميع».

ومن جانبه قال مصطفى صقر، مؤلف الجزء السادس لمسلسل «الكبير أوى» إن هذا الجزء امتداد لما تم تقديمه على مدار الأجزاء الخمسة السابقة، أى أنه ليس مسلسلاً منفصلاً عما تم تقديمه، مضيفاً: «كان هذا التحدى الأكبر بالنسبة لنا، أما الرهان الأكبر فيتمثل فى شعور الجمهور بسلاسة الأحداث رغم مرور سبع سنوات على عرض الجزء الخامس».

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وتابع «صقر»: «التحدى بالنسبة لنا هو تغير الواقع بعد 7 سنوات، وكنت أحتاج لطرح أفكار جديدة، وهذا تطلّب مجهوداً أكبر، ولكننا كفريق عمل عندما عدنا للوكيشن لم نشعر بتلك السنوات، فالكبير أوى يُعتبر منزلنا الكبير الذى يجمعنا، ففريق العمل بأكمله دخل فى أجواء التصوير دون الشعور بأى غُربة».

وعن التعاون مع المخرج أحمد الجندى قال: «نحن أصدقاء على المستوى الشخصى، وعلى المستوى المهنى، فهو مخرج مميز، ويستطيع أن يُخرج من الفنانين أفضل ما لديهم، وعملت معه منذ أن قدمنا معاً فيلم «طير انت» وتوالت النجاحات بيننا، فهو لديه حس كوميدى واضح فى كل أعماله».

وعن تعلق الجمهور بشخصية «هدية» التى قدمتها الفنانة دنيا سمير غانم، وعدم ظهورها ضمن الأحداث الجديدة قال مصطفى: «دنيا شخصية كوميدية متميزة، ويبحث الجمهور عن مسلسلها كل عام فى رمضان، ولكن شخصية هدية انتهت من الأحداث منذ الجزء الماضى، وليس على دنيا لوم باعتذارها، فطبيعة الدراما تتغير، وهى فنانة كبيرة ومن حقها اختيار المناسب لها».

وأضاف: «أتمنى أن ينال المسلسل إعجاب المشاهدين، خاصة أن هناك عوائق كثيرة واجهت صُناع الأعمال، ما أدى إلى توقف التصوير أكثر من مرة، منها إصابة عدد من النجوم بكورونا، وتغيير «لوكيشن» التصوير بسبب اعتماد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة، فهذا مجهود كبير على فريق العمل والمخرج، كما أن الشركة المتحدة بذلت جهداً كبيراً لإنتاج عدد كبير من الأعمال، وتقديم وجبة درامية كوميدية تليق بالمشاهدين».

وقال الناقد محمود قاسم إن الكوميديا تُعتبر من الوجبات الأساسية فى شهر رمضان، التى تلتف حولها الأسرة وقت الإفطار، ومن المميز هذا العام وجود أجزاء جديدة من الأعمال التى حققت نجاحاً على مدار الأجزاء السابقة من مسلسل «الكبير أوى» و«فى بيتنا روبوت»، وهذه الأعمال صنعت قاعدة جماهيرية وقت عرضها.

وأضاف «قاسم»: «أكرم حسنى فنان كوميدى مميز، ويقدم كوميديا غير مبتذلة، وأتوقع نجاح المسلسل وقت عرضه، كما أن الجمهور ينتظر الفنان أحمد مكى من خلال مسلسل «الكبير أوى»، وما زالت «إفيهات» المسلسل عالقة فى أذهان الجمهور حتى الوقت الحالى رغم مرور 7 سنوات على عرض آخر أجزائه، أما مسلسل «فى بيتنا روبوت»، فقد استطاع أن يجذب فئة كبيرة من المشاهدين وقت عرضه خارج الموسم الرمضانى، لأنه يعتمد على الحس الكوميدى الفكاهى».

وتحدّث الناقد طارق الشناوى عن مشاركة الأعمال الكوميدية فى رمضان قائلاً: «نحن بحاجة لكوميديا فى رمضان المقبل، فقبل عامين قدمت المخرجة كاملة أبوذكرى مسلسل بـ100 وش، وهو عمل كوميدى حقق نجاحاً كبيراً بسبب اعتماده على منطق فنى ودرامى وليس «إفيهات»، وهذا ما نحتاجه فى الوقت الحالى، لذلك أنا متحمس لـ«الكبير أوى»، بعد فترة صمت تصل إلى 7 سنوات قبل عرض الجزء الجديد».