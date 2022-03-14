إصابة طالب بطلق ناري في مشاجرة بسوهاج بسبب خلافات الجيرة وضبط 4 متهمين

أصيب طالب بطلق ناري في دائرة مركز البلينا بجنوب محافظة سوهاج، إثر وقوع مشاجرة مسلحة بين عدد من المواطنين بسبب خلافات الجوار فيما بينهم، مما أدى إلى إصابته، بينما تمكّنت القوات الأمنية من السيطرة على المشاجرة، وإلقاء القبض على 4 أشخاص.

بلاغ بمشاجرة وإطلاق الرصاص ومصاب

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصاب بدائرة المركز.

وبالانتقال إلى محل البلاغ والفحص، تبين أن المشاجرة بين كل من، طرف أول «يوسف.ع.م.ب» 15 عامًا، طالب، مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن فتحتي دخول وخروج وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، و«إمام.د.ب» 42 عامًا، عامل، وطرف ثان، كل من «جابر.ع.ح.أ» 65 عامًا، عامل، و«حسين.ج.ع.ح.أ»، 24 عامًا، عامل، و«السمان.ج.ع.ح.أ» 29 عامًا، عامل، نجلي الأول.

تبادل الاتهامات

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الثاني، «السمان.ج.ع.ح.أ» 29 عامًا، السلاح المستخدم وهو عبارة عن بندقية ألية وعدد 4 طلقات من ذات العيار، وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهم على الآخر، إذ اتهم الأول من الطرف الأول، الثالث من الطرف الثاني، بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته أثناء المشاجرة ما أدى لإصابته، بسبب خلافات الجيرة.

وقررت مديرية الأمن التحفظ على المتهمين، والسلاح المستخدم، وتحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.