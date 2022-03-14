«البترول» تناقش برامج التمويل 2022 مع المؤسسة الدولية الإسلامية

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والجيولوجي علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، برنامج العمل السنوي للمؤسسة لتمويل التجارة للعام الحالي، في إطار الاتفاقية المبرمة مع الحكومة المصرية عام 2018.

توفير احتياجات السوق المحلي من البترول

وأكد الملا، أنّ قطاع البترول يأتي على قائمة التمويل الذي تقدمه المؤسسة للهيئة المصرية العامة البترول من أجل توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أنّ هذا التعاون المستمر مع المؤسسة منذ عدة سنوات، يمثل نموذجًا ناجحًا في مجال التمويل بشروط ميسرة، وقطاع البترول ملتزم بالوفاء بكل الاستحقاقات في مواعيدها المحددة.

تسهيلات تمويلية لقطاع البترول

من جانبه، أشاد سنبل، بالتعاون البناء مع قطاع البترول، مؤكدًا اعتزام المؤسسة تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية في ظل المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق البترولية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تفرض ضغوطًا تضخمية على أسعار البترول والمنتجات البترولية.