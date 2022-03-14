42 مشاركة في مسابقة جمال العالم يدعمن مرضى السرطان بالأقصر

حرصت المشاركات بمسابقة ملكة جمال العالم، على زيارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالصعيد، لدعم مرضى السرطان من الأطفال والكبار، ورفع الروح المعنوية لدى المرضى ومساندة ذويهم خلال رحلة علاجهم.

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان؛ إن المستشفى استقبل عدد كبير من ملكات جمال العالم من نحو 42 دولة، لدعم الصرح الطبي للأورمان، والذي يتكون من مستشفى لعلاج الكبار من مرضى السرطان وآخر مخصص للأطفال.

وأوضح فؤاد أن ملكات الجمال تفقدن كافة أقسام المستشفيات واستمعوا لشرح مفصل حول طرق ومراحل العلاج بمستشفى الأورمان الذي يخدم نحو 11 مليون مواطن بـ6 محافظات بصعيد مصر، مشيرًا إلى أن ملكات الجمال أبدين إشادتهن بالتطور الطبي الذي يواكب به المستشفى أحدث الأجهزة وطرق العلاج المتبعة عالميًا، كما اعربن عن سعادتهن بزيارة المستشفى ورسم البسمة على وجوه الأطفال.

ووجه المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لملكات الجمال على دعمهن للأطفال ومحاولتهن رفع الروح المعنوية لديهم، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تساهم بشكل كبير في تقبل الأطفال المرضى العلاج والتجاوب معه، مما يزيد من فرصة تشافيهم من هذا المرض، متمنيًا الشفاء العاجل لكل مصابي السرطان.

يشار إلى أن المتقدمات لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة ينتمين لعدد من الدول من بينها؛ فنلندا – فرنسا – بلجيكا – المانيا – اسبانيا – كندا – الولايات المتحدة الاميركية- انجلترا – إندونيسيًا- الفلبين- مينمار- اثيوبيا- جنوب افريقيا – باراجواى – روسيا_ البرازيل – فنزويلا- تونس – مصر – سنغافورة – اليابان – الصين – فيتنام – كوريا الجنوبيه – ايطاليا – صربيا- مونتنجرو وعدد من الدول الأخرى.