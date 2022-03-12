تخفيضات تصل لـ30% على 1070 سلعة أساسية في الأقصر

أكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، وجود اكتفاء ذاتي من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر، وهو ما يسمح بإقامة مجمعات استهلاكية خلال شهر رمضان الكريم بتخفيضات تصل إلى 30%.

وأضاف صلاح، في تصريح لـ«الوطن»، أن السعة التخزينية داخل الأقصر تصل لأكثر من 20 ألف طن من السلع المتنوعة، لافتا إلى صرف 70% من المقررات التموينية لشهر مارس الجاري على مستوى المحافظة، مشددًا على أن المواطنين لديهم اكتفاء جزئي من السلع الأساسية، وهو ما يحميهم من الهزات السعرية في السوق.

1070 سلعة بتخفيضات 30%

وتابع: «لاحظنا تجارًا رفعوا أسعار بعض السلع، لذلك نطمئن المواطنين أن فروع الشركة المصرية التابعة لوزارة التموين تحتوي على كافة السلع التي يحتاجها المواطنون بنحو 1070 سلعة، بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، مقارنة بالأسعار الخارجية».

خطة لمواجهة تزايد الاستهلاك

وأشار وكيل تموين الأقصر، إلى وضع خطة لمواجهة تزايد الاستهلاك في شهر رمضان، والذي يصل إلى نحو 50% عن باقي شهور السنة، لافتًا إلى أن معارض «أهلا رمضان» سيجرى إقامتها بدءًا من 15 مارس الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان.

تسيير قوافل متنقلة

وقال إن هناك بعض المناطق يتعذر إقامة معارض رمضان فيها، وسيجرى تعويضها بتسيير قوافل متنقلة بواقع 4 سيارات لكل سلسة، محملة بكافة السلع الأساسية واللحوم والمجمدات، بخلاف مشروع «جمعيتي» الذي يتنشر في كافة أرجاء المحافظة بـ174 مشروعًا.

وأكد وكيل التموين أن هناك حملات مكثفة لضبط الأسعار بالأسواق، بالتعاون مع مباحث التموين، تستهدف المخازن غير المرخصة، حيث جرى ضبط بضاعة مجهولة المصدر، وتحرير محاضر قضائية لها.