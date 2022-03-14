تدشين فاعليات حملة تنمية الأسرة بالدقهلية.. «تصحيح مفاهيم مغلوطة»

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أمل عبدالمنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وأمينة شلبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، وأسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ورئيس وحدة لم الشمل لتدشين فاعليات حملة تنمية الأسرة بمحافظة الدقهلية

جاء ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلاقاً من برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة ضمن محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي من دور المجلس القومي للمرأة بالمشروع، وضمن التعاون المثمر مع الأزهر الشريف ممثلاً في وحدة لم الشمل بالمركز العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف.

أبرز المشاركين

حضر كلا من الدكتور عبدالحميد عبدالحميد السيد متولي المشرف العام على وحدة «لم الشمل» وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور عبدالله محمد سلامة مشرف عام برامج التوعية الأسرية والمجتمعية وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وبالتعاون مع وزارة التضامن و وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة.

الحملة تشمل التعريف بأساليب الوقاية الصحية

وتتناول الحملة تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة دينياً واجتماعياً، وتعريف بعض أساليب الحماية والوقاية الصحية والتي تؤدي للحفاظ على الـسرة المصرية ودعمها وتنشئة الأبناء تنشئة صحية ومتوازنة في إطار تساوي الحقوق والواجبات وبالإشارة الى الدور الذي يقوم به المكتب في تعزيز الوعي المجتمعي بنشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها، والتعريف بحقوقها وواجباتها وتقديم جميع أوجه الدعم لها.