أسعار المواد العازلة ثابتة مع دخول الصيف.. بشرى لساكني الأدوار الأخيرة

كشف المهندس كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة المواد العازلة، عن بشرى سارة لسكان المدن الساحلية والأدوار الأخيرة في العقارات بأن أسعار المواد العازلة حتى الآن ثابتة على الأسعار القديمة، ولم تتأثر بالأسعار المرتفعة التي شهدها سوق مواد البناء والطبقات العازلة.

وأشار كمال الدسوقي إلى أن جميع أسعار المواد العازلة ما زالت مستقرة، وتباع في الأسواق بنفس أسعار العام الماضي، موضحًا أن سبب ارتفاع أسعار الحديد هو ارتفاع الأسعار عالميًَا.

الأسطح العازلة والطوابق الأخيرة

يذكر أن سكان المدن الساحلية والقاهرة الكبرى والمجتمعات العمرانية الجديدة يشهدون في فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة، وفي الشتاء يعانون بسبب هطول الأمطار، ويتم تنفيذ طرق العزل على أسطح المنازل من خلال إزالة البلاط والرمال والمخلفات، وتنظيف الأرضية وإزالة الحديد وثنيه وتعديله، ليكون على مستوى السطح، كي لا يسبب مشاكل في طبقات العزل ويتم فحص السطح للتأكد من عدم وجود أي شروخ يمكن أن تعيق عملية العزل وإصلاحها بمادة خاصة، حتى تتحمل المواد العازلة، ثم يتم وضع الدهان وأولى مراحل العزل، وهي الكيماوي، عن طريق دهان المادة العازلة الأسمنتية.

أسعار الأسطح العازلة

قال المهندس كمال الدسوقي في تصريحات خاصة إلى «الوطن» إن أسعار المواد العازلة تحدد بالمتر، وتختلف حسب السطح نفسه، فإذا كان السطح معدلا، وسيتم العزل مباشرة تترواح أسعار المواد العازلة ما بين 65 إلى 70 جنيهًا للمتر، أما إذا كان السطح يحتاج إلى تنظيف، فيتم عمل مقايسة، ويصل متوسط السعر ما بين 75 إلى 80 جنيها للمتر ويتم تحديدها من خلال الشركة التي يلجأ اليها العميل لتنفيذ العمل.