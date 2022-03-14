أنشطة معهد النباتات في فبراير.. متابعة الزراعات وتنفيذ 100 مدرسة حقلية

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، اليوم الإثنين، تقريرا حول حصاد أنشطة المعهد خلال شهر فبراير الماضي.

المرور على الزراعات

قال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، إن أنشطة المعهد في مجال رصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة، تمثلت في المرور على: زراعات النخيل في توشكي، زراعات القمح بمحافظات مصر المختلفة، زراعات الموالح، الجوافة، الزيتون، المانجو، التفاح، الخوخ، الكمثرى بمحافظات البحيرة والقليوبية والإسماعيلية، محصول الفول البلدي والعدس بمحافظات مصر المختلفة، زراعات محصول بنجر السكر بالمحافظات المختلفة، زراعات الخضر بمحافظات: القليوبية، الغربية، المنوفية، الإسماعيلية، الدقهلية، النوبارية، بني سويف، المنيا، أسيوط، لإعطاء التوصيات المناسبة.

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وأضاف «خليل»، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تم نشر 8 بحوث بمجلات علمية دولية، وبالنسبة للنشاط الإرشادي تم تنفيذ 100 مدرسة حقلية في محافظات: الدقهلية، الغربية، الشرقية، أسيوط، كفر الشيخ، سوهاج، أسوان، قنا، الأقصر، المنيا، بني سويف، القليوبية، النوبارية، الجيزة، الإسماعيلية، على محاصيل: القمح، الطماطم، البطاطس، الخيار، بنجر السكر، الفراولة، قصب السكر، نخيل البلح، الفول البلدي، البسلة، البصل.

فحص 368 عينة تقاوي

ذكر مدير المعهد أنه تم تنفيذ دورتين تدريبيتين بعنوان «تعريف السلالات البكتيرية بالطرق الحديثة والبيولوجية والتقليدية» و«الأمراض المحمولة بالبذرة»، كما برز الدور الإنتاجي والخدمي للمعهد، إذ تم فحص 368 عينة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد، لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، وفحص 26 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، والاشتراك في أعمال 25 لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة، وفحص 69 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وشراء 3 عزلات فطرية بقسم بحوث وحصر الفطريات.

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وأوضح أنه تم تعريف عزلة بكتيريا بنظام البيولوجي، وشراء 3 جرامات من جزيئات النانو من معمل النانوتكنولوجي، كذلك فحص 30 طردا بهم بذور مختلفة.