نشوب حريق هائل في مصبغة ملابس بالمنوفية والدفع بـ5 سيارات إطفاء

نشب حريق هائل في مصبغة بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وارتفعت ألسنة اللهب في السماء، وقام العمال بإبلاغ الحماية المدنية.

الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

ودفع مرفق الحماية المدنية بالمحافظة، فور تلقي البلاغ، بـ5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق، ومنع انتشاره في الأماكن المجاورة.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الحماية المدنية في المنوفية، يفيد بنشوب حريق في مصبغة ملابس بدائرة مركز قويسنا، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق السكنية.