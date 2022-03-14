المؤبد لعاطلين والمشدد 15 سنة لـ«طفل» لقتل عامل بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثانية بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد لشابين هاربين، وبالسجن المشدد 15 سنة، لـ«طفل» لم يتجاوز 18 عاماً، لاتهامهم بقتل شخص عمداً، في مركز منية النصر، باستخدام بندقيتين خرطوش، لوجود خلاف سابق بين المجني عليه والمتهمين، الذين استغلوا سيره بالدراجة النارية خاصته، وتربصوا به، وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية تجاهه، حتى أردوه قتيلاً.

صدر الحكم برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وسام ماهر السيد أحمد، والمستشار عبد الله عبد الله مطاوع، والمستشار السيد عبده منصور، وسكرتارية محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب، وذلك في القضية رقم 6265 لسنة 2021 جنايات مركز منية النصر، والمقيدة برقم 1095 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

إحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات

وأحالت النيابة العامة، في وقت سابق، كلاً من «محمد ع. م.»، 17 سنة، عامل جبس ومقيم قرية «برمبال القديمة»، و«أحمد أ. أ.»، و«حسام أ. م.»، هاربين، لأنهم في يوم 26 فبراير الماضي، أقدموا على قتل المجني عليه «أحمد سامي التهامي حسن علي الصعيدي»، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية، عبارة عن بندقيتين خرطوش، بحوزة كل المتهمين الأول والثاني.

المتهمون تربصوا للمجني عليه وأطلقوا عليه النار

وجاء بأمر الإحالة أنهم كمنوا للمجني عليه بالمكان الذي أيقنوا سلفاً مروره به، وما إن أبصروا حال استقلاله دراجة نارية، حتى قطع المتهمون عليه الطريق العام، حيث أشهر المتهمان الأول والثاني أسلحتهم النارية في وجهه، وأطلق الأول عياراً نارياً من السلاح الناري حوزته، فجاور ذلك الدراجة النارية استقلال المجني عليه، فاختل على أثره توازنه، وسقط أرضاً مفترشاً الثرى، فما كان من المتهم الأول سوى أن توجه صوبه وأطلق عليه عياراً نارياً آخر، استقر يسار صدره، محدثاً الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، حال تواجد باقي المتهمين رفقته على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين إزهاق روحه.

وقال «مصطفى نصر الدين التهامي حسن»، 21 عاماً، طالب، في تحقيقات النيابة العامة، إنه على اثر خلاف سابق بين ذوي المجني عليه والمتهمين، وحال استقلاله الدراجة النارية، رفقة المجني عليه، فوجئ بالمتهمين بأحد الأزقة الجانبية متوقفين أمامهم بالطريق العام مشهراً الأول والثاني سلاحين ناريين بحوزتهما، صوب الدراجة النارية، فاختل توازنهما وسقطا أرضاً، وحال ذلك قام المتهمان بإطلاق الأعيرة النارية عليهما، فأرادوا المجني عليه قتيلاً.