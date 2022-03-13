تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب بالأسلحة البيضاء في الدقهلية لـ15 مايو

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثانية بمحافظة الدقهلية، اليوم، تأجيل محاكمة عامل، لاشتراكه مع شقيقه وطالب في قرية كفر قنيش مركز منية النصر في قتل شاب، وذلك إلى جلسة 15 مايو 2022، للاستماع إلى مرافعة الدفاع والمدعي بالحق المدني، بعد أن انتهت المحكمة من مناقشة الطبيب الشرعي في تقريره، وأسباب وفاة المجني عليه.

نظرت القضية برئاسة المستشار السعودي يوسف إسماعيل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار وسام ماهر، والمستشار عبدالله عبده منصور، والمستشار السيد محمد عبده، في القضية رقم 159 لسنة 2018، جنايات منية النصر، والمقيدة برقم 1777 لسنة 2018 كلي شمال المنصورة.

المحكمة تناقش الطبيب الشرعي في تقريره

ناقشت المحكمة اليوم الطبيب الشرعي في التقرير، حول وفاة المجني عليه، والأسلحة المستخدمة في إصابته، وأيا منها تسبب في وفاته، وانتهت إلي تأجيل نظر القضية إلى جلسة 15 مايو للاستماع إلى مرافعة كل من الدفاع والمدعي بالحق المدني.

إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات المنصورة

كان المستشار خالد ممدوح خضر المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قرر إحالة كل من: «خالد. ص. ر» وشهرته خالد ولعة، 29 سنة محبوس- ميكانيكي- وشقيقه محمد، وشهرته محمد ولعة، هارب، و«سامر. م. ع»، 17 سنة طالب، وجميعهم مقيمون في قرية كفر قنيش- منية النصر لأنهم في 12/10/2018 بدائرة مركز منية النصر محافظة الدقهلية، قتلوا عمدًا المجني عليه خالد عبداللطيف حامد محمود، مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء سكين - خنجر- مطواة.