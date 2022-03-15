مصرع عامل إثر سقوطه بين العبارة والرصيف في سوهاج

لقي عامل مصرعه بدائرة مركز البلينا في جنوب سوهاج، إثر سقوطه بين العبارة والرصيف، نتيجة لاختلال توازنه عقب قفزه منها قبل توقفها على الرصيف، وأصيب بكسر في الحوض وخرج جزء من أمعائه، ونقل إلى المستشفى المركزي.

إخطار مدير الأمن بالحادث

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من المستشفى المركزي، مصابًا بـ«كسر في الحوض وخروج جزء من الإمعاء»، وتوفي أثناء تقديم الإسعافات الأولية له.

اختلال التوازن سبب سقوط العامل

وأفاد شقيقه عز الدين «ع.ا.م» 36 عامًا، عامل، ويقيم بالناحية ذاتها، بأنه في أثناء استقلال شقيقه المذكور العبارة المائية من مركز دار السلام متجهًا لمركز البلينا، وعند نزوله منها قفزًا قبل تراقيها، اختل توازنه وسقط بين العبارة والرصيف ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

هبوط حاد بالدورة الدموية

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة تسببت في كسر بالحوض، أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحُرر المحضر اللازم، وأبلغت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما استقبل مسشتفى طما المركزي، تلميذًا مصابًا، بـ«كسر مضاعف وجرح قطعي بالساق اليسرى»، وجرى تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتبين أنه في أثناء عبوره الطريق صدمته سيارة ملاكي، قيادة «محمود.ح.ع»، 42 عامًا، سائق، ويقيم بالناحية ذاتها، ما نتج عنه إصابته واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث.