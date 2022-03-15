قواعد التقدم للمدارس المصرية اليابانية: غير مسموح بالنقل وتعديل البيانات

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنَّ قواعد التقديم على بوابة التقدم للمدارس المصرية اليابانية تشترط مراعاة ولى الأمر تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط، مبينة أنَّه في حالة تسجيل بيانات نفس الطفل لأكثر من مرة سيتمّ حذف الطلب تلقائياً ولن يكون لولى الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

وأوضحت وزارة التعليم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمدارس المصرية اليابانية أنَّ قواعد التقديم على بوابة التقدم للمدارس المصرية اليابانية تؤكّد مراعاة الحرص في اختيار المدرسة المطلوب التقدم إليها بناء على عنوان ولى الأمر ببطاقة الرقم القومى أو العنوان الأخر الذي يمكن إثباته والساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر سابقة لتاريخ التقدم.

قواعد التقدم للمدارس المصرية اليابانية: لا يحق طلب وسيلة مواصلات

وأشارت وزارة التعليم أنَّه لن يكون لولى الأمر الحق في نقل التلميذ بعد إثبات عنوان الإقامة لأي مدرسة مصرية يابانية في نفس نطاق المحافظة أو خارجها، وليس لولي الأمر حق طلب توفير أي وسيلة مواصلات إلى المدرسة أو وجبات نظراً لعدم توافر هذه الخدمات بالمدارس بموجب هذا الشرط.

وتابعت أنَّ الفرصة تتاح مرة واحدة فقط لولي الأمر لتسجيل بيانات نجله وبمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر «حفظ» وظهور رسالة «تمّ التسجيل بنجاح» لا يمكن تعديل البيانات المسجلة للتلميذ، إذ يوقع ولي الأمر على كل التعهدات والإقرارات التي تحددها وتقررها وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بما يكفل الالتزام الكامل بنظام تشغيل المدارس.

وأكّدت أنَّه في حالة اكتشاف أي بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أي معلومات عن حالة الطالب الصحية يحق لإدارة المدرسة اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد ولى الأمر ولن يكون له الحق في أي مطالبات أو تعويضًا أي كانت.

كل المتقدمين مرشحين للقبول مبدئيًا

وأوضحت أنَّه يعتبر كل المتقدمين مرشحين للقبول مبدئيًا في حدود أكبر سن متقدم على منصة التقدم ويكون القبول النهائي بعد اجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة والأماكن المتاحة وفق خطة الكثافة الخاصة بكل مدرسة، مؤكّدة أنَّه لا يجوز الاعتراض على قرار لجنة المقابلات ولوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية الحق في رفض أي طلب دون إبداء أسباب.

وأشارت وزارة التعليم إلى أنَّ مسؤولية نقل الملف الإلكتروني للطفل مسئولية كاملة على ولى الأمر وفى حالة عدم وفاء ولى الأمر بهذا الشرط في موعد أقصاه 15 يوم من موعد مطالبة أولياء الأمور بتقديم أوراق أبنائهم، يكون للمدرسة الحق في اتخاذ الإجراءات الرسمية نظراً لعدم وجود ملف الطفل بالمدرسة والانتقال إلى الطفل التالي في قائمة الانتظار مع خصم مبلغ مقدم المصروفات.