«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن استعدادات السكة الحديد لشهر رمضان 2022

تكثّف هيئة السكة الحديد استعداداتها النهائية لاستقبال شهر رمضان 2022، من خلال تجهيز وصيانة القطارات، وتوفير التذاكر في الشبابيك المخصصة بالمحطات، وإجراء تعديلات على بعض القطارات على خط الصعيد لتناسب وقت الإفطار في رمضان، علاوة على تجهيز منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات، للتسهيل على الركاب ولمنع الزحام داخل المحطات، وتنفيذ خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

وفي السطور التالية تقدم «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن خطة السكة الحديد، والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان 2022، كما يلي:

* ما هى خطة السكة الحديد لاستقبال رمضان 2022؟

- وضعت هيئة السكة الحديد خطة شاملة استعدادا لقدوم شهر رمضان 2022، من خلال تجهيز وصيانة القطارات، وتجهيز منافذ بيع متنقلة بالمحطات، وتوفير التذاكر، لمنع زحام الركاب داخل المحطات والتكدس داخل عربات القطارات على الوجهين القبلي والبحري.

* وهل سيُجرى تعديل في مواعيد قطارات السكة الحديد خلال شهر رمضان؟

- نعم هناك تعديل في مواعيد بعض رحلات قطارات السكة الحديد في رمضان 2022 على خط الصعيد، بينما تظل مواعيد القطارات في الوجه البحري كما هى.

* وماذا عن الوحدات الإسعافية بالمحطات؟

- تقوم هيئة السكة الحديد، بتجهيز وحدات إسعافية متنقلة بجميع المحطات، خلال شهر رمضان 2022، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، علاوة على تقديم الدعم لأي راكب يُشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل لتلقى العلاج اللازم.

* وما هى خطة السكة الحديد لمواجهة جائحة كورونا خلال شهر رمضان؟

- هيئة السكة الحديد ستنفذ خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان، من خلال تعقيم القطارات قبل ساعات التشغيل، وتطهير المحطات كل ساعتين، وتعقيم وتطهير مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا، إضافة إلى التشديد على ضرورة ألتزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

* وهل ستُفرض غرامة على الركاب غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية؟

- ستُفرض غرامة فورية قدرها 50 جنيها على أي راكب يخالف تعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات طوال شهر رمضان المبارك، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

ومن جانبه، أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه شدد على جميع القائمين على العمل داخل مترو الأنفاق والسكة الحديد، بضرورة توفير جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين خلال شهر رمضان 2022، مشيرا إلى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، داخل السكة الحديد والمترو، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.