13 شرطا للقبول بالمدارس المصرية اليابانية 2022.. الأولوية للتسجيل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2022-2023 بالنسبة لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، موضحة أنه تم فتح باب التقديم لمدة أسبوعين إلكترونياً عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مشددة على أنه لا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل.

شروط القبول بالمدارس المصرية اليابانية 2022

1- سيكون التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس.

2- أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية، وبالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومي بجنسية غير مصرية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية.

3- يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام 2022 بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلي:

- التنسيق الأول: بعد إغلاق باب التقدم سيتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة.

- التنسيق الثاني (الأساس في الاختيار): بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.

- المستوى الأول رياض الأطفال من 4 سنوات إلى 5 سنوات عدا يوم واحد ويكون القبول لكل المدارس.

- المستوى الثاني رياض الأطفال من 5 سنوات إلى 6 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الأول الابتدائي من سن 6 سنوات إلى 7 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثاني الابتدائي من سن 7 سنوات إلى سن 8 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثالث الابتدائي من سن 8 سنوات إلى 9 سنوات عدا يوم واحد.

لا استثناءات في شرط السن

4- لا يجوز الاستثناء من شرط السن.

5- لا يتم القبول في المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة.

6- في حال تواجد مدرستين أو أكثر في نطاق جغرافي واحد يتم التقدم على النطاق بالكامل ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناء على القواعد المعمول بها وخطة الكثافة الطلابية الداخليه لكل مدرسة للصالح العام للمدارس وليس من حق ولي الأمر الاعتراض على هذه القاعدة وبعد قبول الملف بالمدرسة المختارة، لا يجوز التحويل لمدرسة يابانية أخرى تحت أي مسمى قبل قيد التلميذ بالمدرسة لمدة عام دراسي كامل، ولا يتم النظر في أي طلب قبل نهاية العام الدراسي وفي حال توافر مكان شاغر بالمدرسة المنقول إليها واتباع كافة الإجراءات المتبعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعلى مسؤولية ولي الأمر.

7- يشترط الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافى المتقدم إليه وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولي الأمر أو أي مستند رسمي يرجع تاريخه إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر.

8- تم وضع شرط الإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة نظراً لطبيعة جدول اليوم الدراسي المطول بالمدارس لضمان تطبيق المجموعة الكاملة من أنشطة التوكاتسو.

9- التقديم ورقياً بالنسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ويتقدم ولي الأمر بكافة المستندات المطلوبة شاملة التقارير الطبية اللازمة للحالة حتى يتم دراستها وعرضها على لجنة مختصة لدراسة هذه الأوراق وطلب أي مستندات أخرى وتقرير القبول من عدمه وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقررة فى هذا الشأن.

- في حالة عدم إفصاح ولي الأمر عن الحالة الصحية لابنه بعد التقدم الإلكتروني سيتم إحالة الأمر لنفس اللجنة واتباع نفس الإجراءات للبت في صحة الالتحاق من عدمه.

10- لا يتم تقديم خدمة أتوبيسات توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية.

11- سيقوم ولي الأمر بالتوقيع على إقرار بالعلم والموافقة على قواعد القيد بالمدارس المصرية اليابانية وكافة اللوائح الداخلية للمدرسة، وفي حال رفض ولي الأمر التوقيع على الإقرار سيتم إلغاء طلبه والانتقال إلى الاسم التالي، وسوف يشمل هذه الإقرار ما يلي:

- سداد المصروفات الدراسية بأقساطها وفق المواعيد والجدول الزمني المحدد لذلك وفي حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا ودون الحاجة لإنذاره أو إخطاره رسمياً.

- قبول تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا وفقًا للقواعد التي تضعها المدرسة فى هذا الشأن.

- قبول ولي الأمر تطبيق النموذج الياباني «أنشطة التوكاتسو» بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة وما يستلزمه ذلك من وقت أو مهام

- إطلاعه على اللوائح الخاصة بالطلاب وولى الأمر

12- في حال وجود مشكلة في نقل الملف الإلكترونى للطفل من المدرسة المقيد بها قبل القبول في المدارس المصرية اليابانية تقع المسؤولية الكاملة على ولي الأمر، وفي حال عدم حل المشكلة في خلال 15 يوماً من تاريخ المطالبة الرسمية، يتم رفض الملف والانتقال للطفل التالى في قائمة الانتظار دون الرجوع لولي الأمر ودون أدنى مسؤولية على المدارسة ولعدم ضياع الفرصة على الطفل التالي.

13- في حال فتح باب التقدم لمراحل تعليمية أعلى من المستوى الأول لرياض الأطفال، يشترط موافاة المدرسة ببيان قيد معتمدة بخاتم النسر من الإدارة المعنية يفيد بقيد التلميذ بمدرسة رسمية لغات أو خاصة لغات أو عائد من الخارج بإفادة معتمدة بهذا الشأن معتمدة من الإدارة التعليمية وتعتبر أي إفادة مخالفة لذلك هي والعدم سواء.