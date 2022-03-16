وفاة محام أثناء تأدية عمله داخل محكمة بشبين الكوم

شهدت محكمة شبين الكوم الابتدائية، وفاة المحامي عيد حواش في أثناء تأدية عمله في المحكمة، إذ شعر باجهاد بشكل مفاجئ وسقط على الأرض، ونقله أصحابه إلى المستشفى لإنقاذ حياته ولكنه توفى.

حزن بين المحامين في المنوفية

وسادت حالة من الحزن بين المحامين في محكمة شبين الكوم، عقب وفاة المحامي أثناء تأدية عمله، مؤكدين أنه كان يتمتع بالسيرة الطيبة، وحسن الخلق، وكان محبوبًا من الجميع، ولا يتأخر عن خدمة أي شخص يطلب منه أي خدمة.

نقيب المحامين: الوفاة مفاجئة

وقال ماهر حموده نقيب المحامين في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه أبُلغ بوفاة المحامي أثناء تأدية عمله في محكمة شبين الكوم، موضحًا أنه جرى الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة أن المحامي كان يعاني من مرض الكلى خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح «حمودة» أن الوفاة مفاجئة وجرى الإنتهاء من تصريح الدفن والإجراءات القانونية اللازمة كافة.