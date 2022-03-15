إقبال على السيارات الزيرو موديل 2021.. أرخص 10 آلاف من 2022

قال عبد الله علي عضو رابطة تجار السيارات، وصاحب معرض السيارات إن سوق السيارات ما زال يشهد تذبذبًا في أسعار السيارات مشيرًا إلى المواطنين يلجأون إلى شراء السيارات موديل العام الماضي، لعدم وجود أوفر برايس على السيارات الجديدة بالإضافة الى انخفاض سعرها عن أسعار السيارات موديل عام 2022 بما يقرب من 10 آلاف جنيه.

تبدأ من 212 ألف جنيه للسيارات المانيول

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أن بعض المعارض تطرح هدايا وتخفض في أسعار السيارات الموديلات القديمة من 2019 و2020 و2021 لذلك يكون الإقبال عليها.

ونستعرض في التقرير التالي بعض أنواع السيارات الحديثة من موديلات العام الماضي وتبدأ من 212 ألف جنيه للسيارات المانيوال.

أسعار السيارات موديل 2021

فيات تيبو 2021

الشكل الجديد مانيوال / pack2 1400 CC السعر المتداول في سوق السيارات المصري 212,900 جنيه.

فيات تيبو 2021

فيات تيبو 2021 مانيوال / pack2 1400 CC السعر المتداول في سوق السيارات المصري 213,900 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير 2021 أوتوماتيك

سوزوكي سويفت ديزاير 2021 أوتوماتيك Top Line 1200 CC السعر المتداول في سوق السيارات المصري 214,500 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير 2022 أوتوماتيك / هاي لاين 1200 CC السعر المتداول فى سوق السيارات المصري 214,900 جنيه.

شانجان ألسفن 2022

شانجان ألسفن 2022 أوتوماتيك / L2 1500 CC السعر المتداول في سوق السيارات المصري 214,900 جنيه.

هيونداي 2022

هيونداي 2022 أوتوماتيك / Spirit 1200 CCالسعر المتداول في سوق السيارات المصري 215,000 جنيه.

رينو لوجان 2022 مانيوال / E2 1600 CC السعر المتداول في سوق السيارات المصري 215,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا 2021

أوتوماتيك / هاي لاين 1500 CC السعر المتداول في سوق السيارات المصري 215,400 جنيه.

هيونداي أكسنت RB 2021 أوتوماتيك / TINTED GLASS 1600 السعر المتداول في سوق السيارات المصري 215,900 جنيه.