اعتبارا من اليوم.. زيادة أسعار سيارات BYD الكهربائية الصينية عالميا

قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية BYD، إنها سترفع أسعار سياراتها بما يتراوح بين 3000 و6000 يوان «471-942 دولارًا»، وذلك بعد يوم من قيام نظيرتها الأمريكية «تسلا» برفع الأسعار للمرة الثانية في أسبوع، مشيرة في هذا الصدد إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام.

وقالت الشركة العالمية، في بيان، إن الزيادات في الأسعار ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأربعاء، مضيفة أن العملاء الذين دفعوا ودائع على السيارات قبل ذلك لن يتأثروا.

تعديل أسعار السيارات بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام

وأضافت الشركة، عبر حسابها الرسمي على موقع «ويبو»: «نظرًا لتأثير الارتفاع المستمر في أسعار المواد الخام، فقد وجهت BYD رسميًا شركة Wang Chao Business وOcean Network Business لتعديل الأسعار على طرازات EV ذات الصلة»، في إشارة إلى شركات التوزيع.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من قيام تسلا برفع أسعارها في الصين والولايات المتحدة للمرة الثانية في أقل من أسبوع. وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تواجه ضغوطًا تضخمية كبيرة في المواد الخام والخدمات اللوجستية.

ارتفاع أسعار المواد الخام بسبب اضطراب سلسلة التوريد

ورفعت BYD الأسعار بمقدار 1000-7000 يوان في الأول من فبراير، مشيرة إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام وخفض الدعم الحكومي لمركبات الطاقة الجديدة «NEVs».

وارتفعت أسعار المواد الخام بسبب اضطراب سلسلة التوريد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث ارتفعت أسعار المعادن المستخدمة في السيارات، بما في ذلك الألومنيوم المستخدم في هيكل السيارة، والبلاديوم المستخدم في المحولات الحفازة، والنيكل والليثيوم اللذان يعملان على تشغيل بطاريات السيارات الكهربائية.