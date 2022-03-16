لأول مرة في مصر.. إطلاق منصة للعلاج النفسي «أون لاين» مجانا

أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى بمصر، لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان.

العلاج أون لاين ومجانا

قالت «الصحة العالمية»، في بيان لها، اليوم: «توفر المنصة خدمات حكومية مجانية لـ الصحة النفسية وعلاج الإدمان لجميع المواطنين والمقيمين في مصر بدون أي تمييز لمختلف الفئات العمرية وجميع المقيمين على أرض مصر مصريين أو غير مصريين»، مشيرة الى أن تلك المنصة تعتبر الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، وإحدى ثمار التعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ومنظمة الصحة العالمية والمركز القومي للمعلومات بوزارة الصحة والسكان وجامعة بريتش كولومبيا بكندا.

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وتابعت: «يقوم على المنصة نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان، وتهدف المنصة إلى التوسع في تقديم خدمات الصحة النفسية وجعلها متاحة للجميع خاصة مع غياب التكافؤ بين الموارد البشرية والمالية وبين الطلب المتزايد للحصول على خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان».

انتشار القلق والاكتئاب بأكثر من 25% بسبب كورونا

أكدت المنظمة العالمية أن المنصة ستساهم في التعامل مع العبء الناتج عن جائحة «كوفيد - 19»، التي تسببت في زيادة الطلب على خدمات الصحة النفسية، إذ تشير الإحصائيات العالمية إلى أنه في العام الأول للجائحة، زاد انتشار القلق والاكتئاب على مستوى العالم بأكثر من 25%، ووجدت أكبر الزيادات في معدلات الاكتئاب والقلق في الأماكن التي تأثرت بشدة بالجائحة بناءً على معدل انتشار العدوى ودرجة تقييد حركة الأشخاص.

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وصرحت الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان، بأن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان كانت على مستوى التحدي في ظل جائحة كورونا، إذ طورت خدماتها الإلكترونية، وأنشئت المنصة الوطنية الافتراضية الأولى بمصر بهدف تقديم الخدمات العلاجية للمريض النفسي وذويه في أماكن تواجدهم، من خلال الاستشارات النفسية مع معالجين مؤهلين دون إثقالهم بأي أعباء مادية، وتعزيز الدور التوعوي المجتمعي للجمهور المصري من خلال المنصة.

لا صحة بدون الصحة النفسية

قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيمة القصير: «إنني اليوم لفخورة بوجود منصة إلكترونية مجانية، صديقة وسهلة الاستخدام كخطوة رائعة لتحقيق الإتاحة والمساواة في الحصول على خدمات الصحة النفسية في مصر بلا أي تمييز».

وأضافت «القصير»، في البيان المشترك لمنظمة الصحة العالمية والأمانة العامة للصحة النفسية: «لا توجد صحة بدون الصحة النفسية، إذ تشكل السلامة النفسية عنصرا أساسيا في تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة، فالصحة النفسية الجيدة تمكن الإنسان من إدراك إمكانياته، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل منتج».