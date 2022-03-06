مطور عقاري: سوق العقارات المصري الأنشط في الشرق الأوسط

شهد سوق العقارات، حالة من الانتعاش في حالة البيع والشراء مع دخول الصيف، بسبب عودة المصريين المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى قيام العرب بشراء الشقق السكنية كـ استثمار في المدن الجديدة، خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الإعلانات التي تطرحها الحكومة، المتمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، وأبرزها مشروعات «دار مصر، سكن مصر، وجنة»، وتقسيطها بفائدتي 3% و8% على سنوات تبدأ من 10 إلى 30 سنة.

وأكد الدكتور أسامة الأتربي المطور العقاري، أن السوق العقاري في مصر، يعد الأنشط في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا مع التسهيلات التي تقدمها الشركات للعملاء.

نشاط السوق العقاري في مصر

وأضاف «الأتربي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نشاط السوق العقاري في مصر، يرجع للنهضة العمرانية التي انتهجتها الدولة قبل 7 سنوات، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتبنيه مشروع إعادة تأهيل شبكة الطرق الحالية، إلى جانب المحاور الجديدة التي ربطت كل محاور مصر ببعضها البعض.

وأكد المطور العقاري، أن العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة، التي شرعت فيها الدولة جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص، غيّرت من طريقة تفكير الراغبين في شراء وحدات سكنية، وبدأوا يتجهون إليها بفضل ما تحتويه من خدمات ومرافق على أعلى مستوى من الكفاءة.

العاصمة الإدارية الجديدة

ونوه بأن العاصمة الإدارية الجديدة غيّرت شكل السوق العقاري في مصر، ونشطت من ذلك السوق الذي يوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن أنه محرك لكثير من الأنشطة والصناعات والخدمات المرتبطة به.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق مبادرة «سكن لكل المصريين» بفائدة 3% وتقسيطها على 30 عاما، ونجحت وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة في تنفيذ المبادرة منذ عدة شهور.