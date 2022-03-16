«التموين» تعلن أسعار كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية (صور)

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية، والتي يبدأ طرحها اليوم بأسعار مخفضة عن أسعار الكراتين المطروحة في مراكز التسوق التجارية الخارجية.

بالتفاصيل.. أسعار كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية

من جانبه، أعلن اللواء خالد عبدالله، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، طرح كرتونة رمضان، التي تضم سلعًا غذائية في فروع الشركة على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبدالله، خلال تفقده منفذ «دلتا ماركت الألفي» في محافظة القاهرة اليوم الأربعاء، أنه جرى طرح نوعين من كرتونة رمضان بسعر 95 جنيهًا، و125 جنيهًا.

وتابع عبدالله، في تصريحات صحفية، أن كرتونة رمضان تبدأ من سعر 95 جنيهًا وتحتوي على: «كيلو بلح، عبوة صلصة، كيلو أرز، لتر زيت، فول 400 جرام، مكرونة 400 جرام، وعبوة سمنة 700 جرام».

وأوضح أن كرتونة رمضان بسعر 125 جنيهًا تحتوي على: «كيلو سكر، كيلو بلح، عبوة صلصة، كيلو أرز، لتر زيت، فول 400 جرام، مكرونة 400 جرام، عبوة سمنة 700 جرام، وعدس 400 جرام».

التموين: توفير 100 سيارة سلع غذائية متنقلة

في سياق آخر، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير 100 سيارة سلع متنقلة تصل حمولتها إلى 5 أطنان، محملة باللحوم والدواجن والسلع الغذائية، للوصول للمواطنين في القرى والنجوع، فضلًا توفير 54 شادرا للبيع المباشر بأسعار مخفضة لكل أنواع السلع الأساسية بتخفيض يصل إلى 25% عن سعر السوق المحلي.

وأعلنت الوزارة عن طرح ياميش رمضان في منافذ الشركة العامة لتجارة الجملة بتخفيضات تصل إلى 25%، عن أي أسعار أخرى في السوق المحلية، حيث شددت على طرح منتجات رمضان بجودة عالية من إنتاج محلي للمصانع الوطنية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية.

واحدة من هذه المنافذ عبر معرض «أهلا رمضان» بأنحاء الجمهورية، والذي يحتوي على كل السلع الأساسية وبتخفيضات تتراوح بين 25% و30%، وفق تصريحات وزير التموين الدكتور علي مصيلحي.