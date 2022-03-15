«التعليم» تحذر من تقديم أي بيانات مغلوطة للمدارس المصرية اليابانية

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع أولياء الأمور من محاولة لتقديم بيانات مغلوطة أو مستندات غير معتمدة للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2022-20253، موضحة أنه يتم استبعادها نهائياً حتى تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافوء الفرص.

وحددت الوزارة عبر موقع المدارس المصرية اليابانية الإلكتروني الرسمي، أنواع الأنشطة الخاصة «التوكاتسو» التي يتم تطبيقها في المدارس اليابانية، وتتمثل في أنشطة الفصل وهي الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ في تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية، وأنشطة الصحة والسلامة، وأنشطة تناوب الأنشطة اليومية للفصل.

أنواع أنشطة التوكاتسو

وأضافت الوزارة أن أنشطة التوكاتسو تشمل أنشطة مجلس التلاميذ وهي الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ وإدارة وتخطيط أنشطة مجلس التلاميذ والتبادل الثقافي القائمة بها جماعات مختلفة الفئة العمرية داخل المدرسة.

وتشمل الأنشطة الخاصة المناسبات المدرسية وهي أنشطة تعمل على تنمية الشعور بالإنتماء والتكافل تجاه الآخرين بالاضافة شعور العمل للمصلحة العامة من خلال أنشطة تطبيقية يقوم بها التلاميذ وهي أنشطة يتم القيام بها على مستوى المرحلة الدراسية أو المدرسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أسس الأنشطة الخاصة هي تحول دور المعلم من مدرس إلى ميسِّر فلم يعد دور المعلم مجرد تعليم المعارف والمفاهيم الصحيحة حتى يتمكن التلاميذ من الوصول إلى إجابة صحيحة، ولكن تسهيل التعلم الاجتماعي والشعوري للتلميذ من خلال التجربة والخطأ في بيئة الفرد أو المجموعة الصغيرة أو الفصل بالكامل.

الحياة الجماعية هي أساس التوكاتسو

وأكدت أنها تعمل على إتاحة الفصل أو المدرسة بمثبة المجتمع الصغير وهي المكان الأكثر ملاءمة للطلاب لتطوير المهارات الشخصية والاجتماعية اللازمة عندما يدخلون العالم الحقيقي، حيث يقضي التلاميذ وقتًا كبيرًا معًا في الفصل الدراسي، وهذه الحياة الجماعية هي أساس التوكاتسو لأنها تتطلب من الأعضاء مشاركة المهام، ووضع القواعد، وتجربة القيادة وكذلك التقيد والإلتزام بالنظام.

وأشارت إلى أنه يجب أن تتماشى أنشطة التوكاتسو مع الأنشطة العملية التي يمكن للطلاب إجراؤها في الفصل والمدرسة والتي من خلالها يتخذون موقفًا لبذل قصارى جهدهم، ومن المتوقع أن يقوم المعلمون بتوجيه التلاميذ لاختيار الغايات والأهداف المناسبة في أنشطة التوكاتسو الخاصة بهم وتتطلب من التلاميذ تجاوز ما يزيد قليلاً عن حدودهم، ويشجع تحقيق نجاح بسيط فوق نجاح بسيط آخر التلاميذ على اكتساب شعور بالإنجاز، وهو مفتاح التحفيز المستدام.