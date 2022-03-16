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محمود مسلم

تعيينات شركة المياه.. نتيجة المتقدمين لاختبارات وظيفة محصل وقارئ 2022

فتح باب التظلم للمتقدمين لوظيفة محصل وقارئ 

كتب:

سلامة عامر
06:15 م | الأربعاء 16 مارس 2022
المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي

المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نتيجة الاختبارات التحريرية التى أجرتها جامعة سوهاج للمتقدمين لشغل وظيفة محصل وقارئ بالعمولة وفقا للمسابقة رقم 1 لسنة 2022.

كيفيه التعرف على نتيجة أسماء الناجحين لشغل وظيفة محصل وقارئ 

وأعلنت «مياه الشرب»، أنه يمكن للمتقدمين لشغل وظيفة محصل، وقارئ بالعمولة، وفقا للمسابقة رقم 1 لسنة 2022 التعرف على نتيجة أسماء الناجحين من خلال البحث بالرقم القومي على موقع الشركة الإلكتروني أسماء الناجحين بالاختبارات.

5925 تقدموا للاختبارات لشغل وظيفة محصل وقاريء

وأشارت «مياه الشرب»، إلى تقدم 5925  للاختبارات لشغل وظيفه محصل وقاريء وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2022، وتخلف عن حضور الاختبار 968 متقدم، واجتاز الاختبارات التحريرية 1888، ولم يجتاز الاختبارات 3069.

فتح باب التظلم للمتقدمين لوظيفة محصل وقارئ 

وأوضحت «مياه الشرب»، أنه تم فتح باب التظلم للمتقدمين لشغل وظيفة محصل، وقارئ بالعمولة وفقًا للمسابقة رقم 1 لسنة 2022 من نتيجة الاختبارات التى أجرتها كلية التجارة بجامعة سوهاج، في الفترة من 20 مارس 2022 حتى 24 من نفس الشهر بمقر كلية التجارة بجامعة سوهاج بمدينة سوهاج الجديدة، وطبقًا للقواعد المنظمة للتظلمات وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة محصل وقارىء 

وكشفت «مياه الشرب» مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة محصل وقارئ بالعمولة وفقًا للمسابقة رقم 1 لسنة 2022 منها أن يكون المتقدم من أبناء محافظة سوهاج، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، وألًا يزيد عن 35 عامًا، وأن يجتاز الاختبارات التحريرية والعملية والمقابلة الشخصية.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.