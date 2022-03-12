تعيينات شركة المياه بالمنوفية.. نتيجة اختبارات المتقدمين للوظائف الحرفية

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، عبر الصفحة الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن نتيجة اختبارات المتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنه 2021 لشغل وظيفة «حرفين - سائقين - عمال»، طبقًا لخطة العمالة بالشركة للعمل بنظام الورادي بإدارة الشركة وفروعها المختلفة ومحطات المياة والمعالجة بعدد من المناطق المختلفة في «الطرانة بمركز السادات، طليا وشما المرشحة بأشمون، معالجة دناصور، كفر السنابسة، الغوري، الدبايبة، الماي، قويسنا الصناعية، وتلا المرشحة ميت أبو الكوم».

رابط نتيجة المتقدمين للوظائف الحرفية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عبر صفحتها، للمتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنة 2021 لشغل وظيفة «حرفين - سائقين - عمال» معرفة النتيجة من خلال الموقع الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أو الضغط من هنا، مشيرا إلى أنه سيتم موافاة المتقدمين بنتيجة شغل باقي الوظائف في القريب العاجل.

الشروط المطلوبة للمتقدمين للوظائف الحرفية

وأعلنت الشركة الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل الوظائف الحرفية للعمل بالشركة وهي:

- حرفي «تبريد وتكييف، لف مواتير»، ويكون حاصلا على شهادة محو أمية أو شهادة ابتدائية وأعلى مؤهل حاصل عليه الشهادة الإعدادية شهادة قياس مستوى المهارة.

- سائق «عادي رخصة درجة ثالثة، سائق معدات ثقيلة رخصة درجة ثانية وأولى».

- عامل «حفر وتسليك، خدمات معاونة»، أن يكون حاصلا على شهادة محو أمية أو شهادة ابتدائية وأعلى مؤهل حاصل عليه الشهادة الإعدادية.

المستندات المطلوبة

وكشفت شركة مياه الشرب عن المستندات التي يجب أن يتقدم بها الراغبين:

- صورة بطاقة الرقم القومي تكون سارية عند التقديم.

- صورة من شهادة محو الأمية أو الابتدائية أو الإعدادية بالنسبة للوظائف الحرفية ووظائف الخدمات المعاونة.

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة الحوالة البريدية.