تعيينات شركة المياه.. موعد التظلم للمتقدمين لوظيفة مهندس وكيميائي

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط والوادي الجديد، عن الانتهاء من فحص طلبات المقدمة لشغل وظائف «مهندس، وكيميائي، أخصائي زراعة» وفقا للمسابقة رقم 4 لسنة 2021 لمحافظة أسيوط، التي سبق الإعلان عنها، مع تطبيق معايير الكفاءة في الاختيار، ولضمان حسن سير العملية وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

الانتهاء من فحص الملفات المقدمة للوظائف

وأشارت مياه الشرب عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه تم الانتهاء من فحص الملفات المقدمة، مع توضيح أسباب عدم القبول طبقا للشروط الموضحة بإعلان المسابقة.

موعد تقديم التظلم للمتقدمين للوظائف

وكشف اللواء محمد أبو صغير، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، عن تلقي طلبات التظلمات خلال ستة أيام، اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق 13 مارس الجاري، وتستمر في تلقي الطلبات حتى يوم السبت الموافق 19 من الشهر نفسه، عدا يوم الجمعة.

وأوضحت أنه يمكن تقديم التظلمات بقطاع الموارد البشرية، بديوان 2 بشارع جول جمال المتفرع من شارع الجمهورية، خلف أبراج الوطنية من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الثانيه ظهرًا، على أن يقوم المتظلم بسداد مبلغ 200 جنيه، قيمة تقديم التظلم لضمان الجدية على أن يتم رد المبلغ للمقبول تظلمه، ويتم إضافة اسمه فى كشف الاختبار.

النظر فى التظلمات المقدمة من غير المنطبق عليهم شروط

وأوضحت الشركة، أن تقديم التظلمات يكون عن طريق النموذج المعد لذلك بقطاع الموارد البشرية، باسم رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، موضحًا به سبب التظلم، وعنوانه الذى يتم المراسلة عليه، وسيتم النظر فى التظلمات المقدمة من غير منطبق عليهم شروط المسابقة مع الأخذ بعين الاعتبار، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة باقى الوظائف المعلن عنها فى المسابقة فور الانتهاء من فحصها.