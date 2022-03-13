تعيينات شركة المياه 2021.. نتيجة اختبارات المتقدمين لوظيفة سائق

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن نتيجة اختبارات المتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنة 2021 لشغل وظيفة سائق «درجة أولى وثانية وثالثة ومعدات ثقيلة» بفروع أشمون وشبين الكوم والشهداء وتلا وبركة السبع والباجور ومنوف والسادات وقويسنا وسرس الليان» طبقًا لخطة العمالة بالشركة للعمل بنظام الورديات بإدارة الشركة وفروعها المختلفة ومحطات المياه والمعالجة.

‏رابط معرفة نتيجة المتقدمين لشغل وظيفة سائق وفقًا للمسابقة رقم 1 لسنة 2021

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية للمتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنة 2021 لشغل وظيفة سائق معرفة النتيجة من خلال الموقع الرسمى للشركة أو من خلال اللينك التالي: http://www.mcww.com.eg/Job/table4.php، لافتًا إلى أنه سيتم موافاة المتقدمين بنتيجة شغل باقى الوظائف في القريب العاجل.

الشروط المطلوبة للمتقدمين للوظائف الحرفية وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2021

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل الوظائف الحرفية للعمل بالشركة وفقًا لإعلان المسابقة رقم 1 لسنة 2021 كالتالي:

- سائق «عادي رخصة درجة ثالثة، سائق معدات ثقيلة رخصة درجة ثانية وأولى».

- حِرفي «تبريد وتكييف، لف مواتير» على أن يكون حاصلًا على شهادة محو أمية أو شهادة ابتدائية وأعلى مؤهل حاصل عليه الشهادة الإعدادية شهادة قياس مستوى المهارة.

- عامل «حفر وتسليك، خدمات معاونة»، على أن يكون حاصلًا على شهادة محو أمية أو شهادة ابتدائية وأعلى مؤهل حاصل عليه الشهادة الإعدادية.

المستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف الحرفية وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2021

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن المستندات التي يجب أن يتقدم بها الراغبون في شغل الوظائف الحرفية للعمل بالشركة وفقًا لإعلان المسابقة رقم 1 لسنة 2021 كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي تكون سارية عند التقديم.

- صورة من شهادة محو الأمية أو الابتدائية أو الإعدادية بالنسبة للوظائف الحرفية ووظائف الخدمات المعاونة.

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة الحوالة البريدية.