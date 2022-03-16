اعرف الفرق بين ألوان الذهب وأنت بتشتري.. هل يؤثر على السعر؟

رغم اضطراب أسعار الذهب خلال الفترة الجارية بسبب اندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا، فضلا عن تداعيات انتشار جائحة كورونا في العالم، إلا أن بريق المعدن الأصفر، لا يزال يجذب الملايين حول العالم، خاصة مع بدء طرح مشغولات وأشكال مختلفة من الذهب من أعيرة مختلفة، وخاصة عيار 18، والذي يتجه اليه أغلب المصريين لأن سعره مناسب كما أن المصنعية تتراوح ما بين 75 إلى 150 جنيهًا للجرام.

وتتوفر المشغولات الذهبية عيار 18 من 3 ألوان، هي الأحمر والأصفر والأبيض، وتستعرض بوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء، الفرق بين ألوان الذهب وهل يؤثر هذا على السعر، ووفق ما قاله أحمد عبادي جواهرجي صاحب أحد محلات الذهب في منطقة الدقي، في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم

ووفق الغرفة التجارية فقد سجل أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم، عيار 24 سعر 1010 جنيهات، وسجل سعر عيار 21 سعر 884 جنيهًا، وعيار 18 758 جنيهًا.

الذهب الأحمر

قال عبادي أن الذهب الأحمر، هو سبيكة ذهبية عيار 18 يتم «تحيفه» إضافة نحاس بكر حتى يتحول للون الأحمر

الذهب الأحمر تفضله الكثير من الفتيات صغيرة السن، لأنه أشكاله متطورة وحديثة وتكون أشكاله وأنواعه أكثر رقة.

الذهب الأصفر

أما الذهب ذو اللون الأصفر الفاتح، فهو شبيكة عيار 18 يتم تحيفه بـ «فضة حل»، وهذا اللون من الذهب هو الأكثر انتشارًا في البيوت المصرية، كما أنه المتعارف عليه والمنتشر بين السيدات.

الذهب الأبيض

عبارة عن سبيكة ذهبية مضاف اليها مادة البلاتينوم التي تحول لون الذهب إلي الأبيض.

ويفضل هذا اللون من الذهب هم الأشخاص الذين يفضلون الألماس أو الأحجار الكريمة بسبب تشابهة الشكل واللون.

وأوضح أن لون الذهب لا يؤثر على سعره أو قيمته سواء عند البيع والشراء، فكل الأنواع هي ذهب عيار 18، تباع بسعر السوق اليومي، الفارق الوحيد يكون في المصنعية حسب سعر المادة المضافة إلى الذهب.