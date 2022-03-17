«الشفرة الجينية.. ثورة حقيقية».. مشروع تخرج بآداب حلوان للترويج للجينيوم المصري

أطلق عدد من طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب - قسم الإعلام بجامعة حلوان، شعبة العلاقات العامة والإعلان، حملة ترويجية لمشروع الجينيوم المصري، ضمن مشروع تخرجهم تحت اسم «DNA».

المشروع تحت شعار «الشفرة الجينية.. ثورة حقيقية»

ويأتي المشروع تحت شعار «الشفرة الجينية.. ثورة حقيقية»، للترويج لأهمية المشروع القومي للجينوم المصري، الذي نفذته الدولة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب توعية المصريين بأهمية المشروع، وفهم ماهية الجينات والأمراض الوراثية.

وقال سامح سرور، عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، في حوار مع القائمين على الحملة: «مشروع الجينوم المصري هو أكبر مشروع في مجال الصحة والبحث العلمي خلال السنوات المقبلة، وسيساعدنا على فهم الشفرة الوراثية للمصريين بصورة أفضل، وربطها بالأمراض المختلفة، وبالتالي تصميم علاجات، وفقا للعوامل الجينية لكل مصري».

وأضح عميد كلية الصيدلة، أن القوام الأساسي للمشروع سيكون بأيدي مصريين من أبرز العلماء، بالإضافة إلى خبراء من الخارج في الـGenomic، متابعا: «المشروع القومي للجينوم سيشارك به عدد كبير من الجامعات والمراكز البحثية، وعلى رأسها مركز بحوث الطب التجديدي، إلى جانب المركز القومي للبحوث، وجامعات: القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، حلوان، المنصورة، النيل، والجامعة الأمريكية، ومستشفى: 57357، وشفاء الأورمان، ودكتور مجدي يعقوب»، مؤكدا أنه مشروع لكل المصريين وليس لجهة واحدة فقط.

الترويج للمشروع القومي للجينوم

وقال يوسف أحمد الطاي، قائد المجموعة، إن الفريق يعمل بأقصى طاقة ممكنة للترويج للمشروع القومي للجينوم بشكل كبير، وتعريف المصريين بأهميته في مجال الصحة، مشيرا إلى أن هدف المحلة يتماشى مع الهدف الأساسي للمشروع، وهو محاولة علاج جميع الأمراض.

ويشترك في الحملة 27 طالبا وطالبة من شعبة العلاقات العامة، هم: «يوسف أحمد الطاي - تقى عبدالحميد - رقية شريف شعبان - مي إبراهيم أحمد - رضوى سمير عزت - عمر محمود على دكروري - فاطمة محمود عبدالجواد - مارينا بدري فنجري - رنا هيبة عبدالعاطي على - محمد محمد فهيم - يوسف خلف بخيت - مريم علاء محمود - دارين أشرف محمد - أحمد خالد علي - مي طارق محمد - مريم عصام عبدالعزيز - مارينا ماهر ملاك - أحمد طه محمد - شروق أحمد أبو العينين - آيه عبدالعاطي - بسنت سامي عبدالفتاح - اسماء سعيد عباس - فادى جورج لبيب - تقى إسماعيل إبراهيم - رنا أحمد الصاوي - جنة وجدي عبدالحكيم- عبير عبدالحكيم»، تحت إشراف الدكتورة داليا السواح.