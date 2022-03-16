عودة الحياة إلى طبيعتها في شمال سيناء بعد توقف الأمطار

عادت الحياة لطبيعتها، صباح اليوم الأربعاء، بقرى ومدن شمال سيناء، بعد توقف الأمطار وسطوع الشمس، على أغلب المناطق، حيث بدأت الأسواق والمحال التجارية عملها بشكل طبيعي، إثر تحسن الأحوال الجوية.

بدوره تعاون مجلس مدينة العريش مع شرطة المياه والصرف الصحي بشفط المياه من غالبية شوارع المدينة، وتسليك بيارات الصرف الصحي وإزالة رواكد القاذورات والقمامة التي خلفتها الأمطار على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

حل مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهرباء

وأكد العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان، على عدم تسجيل مشكلات تعوق الحياة العامة بمدينة العريش على مدار الأيام الماضية، سواء وقت هبوب الرياح أو حينما تساقطت الأمطار.

ومن جهته، أعلن ديوان عام محافظة شمال سيناء، في بيان، أنه في حالة انعقاد دائم وطوارئ، وذلك بالتنسيق مع مديريات ومدن المحافظة، واستقبال شكاوى المواطنين، لافتا إلى أنه جرى التوجه لحل مشكلة انقطاع التيار الكهرباء المتكرر عن بعض المناطق في مدينة الشيخ زويد.