أرخص 5 سيارات إيطالي وكوري فى سوق «العربيات المستعملة»

تشهد سوق السيارات المستعملة انتعاشًا خلال الفترة الأخيرة، بعد ارتفاع أسعار السيارات الحديثة من قبل المصنعين بدول أوروبا، وذلك بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية، بالإضافة إلى انتشار فيروس جائحة كورونا، التي أسفرت عن ارتفاع أسعار النقل والشحن بين دول العالم، وأخيرًا اندلاع الحرب بين روسيا أوكرانيا.

وقال سعد محمد، عضو رابطة تجار السيارات وصاحب معرض سيارات مستعملة، إن سوق السيارات المصرية شهدت تذبذًا في الأسعار، خاصة بين السيارات القديمة والتي صنعت في التسعينيات، وذلك بسبب رغبة المواطنين في شراء تلك السيارات توفيرًا للمال واستهلاك الوقود وقطع الغيار.

أسعار السيارات المستعملة في مصر

وأكد أن السيارات الإيطالي والكوري خلال تلك الفترة التصنيعية هي الأكثر طلبًا، حيث تبدأ أسعارها من 38 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألفًا ويكون الرواج لها فى مراكز المحافظات الوجه البحري والقبلي بعيدًا عن القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات الإيطالي والكوري المتداولة فى سوق السيارات:

فيات شاهين 2005

- متوسط سعر السيارة المتداول في سوق السيارات المصرية

43,000 جنيه

- أقل سعر متداول في سوق السيارات المصرية

38,000 جنيه

- أعلى سعر متداول في سوق السيارات المحلية

48,000 جنيه

فيات بونتو 1994

- متوسط سعر السيارة المتداول في سوق السيارات المصري

44,000 جنيه

- أقل سعر ممتداول للسيارة في سوق السيارات

43,000 جنيه

- أعلى سعر متداول في سوق السيارات المحلية

48,000 جنيه

هيونداي اكسيل 1995

- متوسط سعر السيارات المتداول في سوق السيارات المصرية

44,000 جنيه

- أقل سعر متداول في سوق السيارات المحلية

40,000 جنيه

- أعلى سعر متداول في أسعار السيارات بالسوق المحلية

48,000 جنيه

كيا برايد 1997

-متوسط سعر السيارة المتداول في السوق

44,000 جنيه

- أقل سعر متداول في سوق السيارات

38,000 جنيه

- أعلى سعر متداول في سوق السيارات

49,000 جنيه

فيات سينا 2001

- متوسط سعر السيارة المتداول في سوق السيارات المحلية

45,000 جنيه

- أقل سعر متداول في سوق السيارات المحلية

41,000 جنيه

- أعلى سعر متداول في سوق السيارات المحلية

49,000 جنيه