افتح مشروع تصنيع إبر ودبابيس واكسب 200 ألف جنيه.. هتحتاج 8 عمال بس

هل تحلم بامتلاك مصنع صغير يدر عليك عائد مرتفع؟، إليك دراسة جدوى مقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تؤكد تحقيق مشروع تصنيع أبر الخياطة والدبابيس أرباح تصل إلى 330 ألف جنيه في السنة، فكيف تفعل ذلك؟.

أكثر من 200 ألف جنيه أرباح

كشفت الدراسة الاسترشادية لمشروع تصنيع المنتجات المعدنية الدقيقة من أبر حياكة ودبابيس، عن وصول الأرباح السنوية بنهاية العام الأول من مزاولة النشاط إلى أكثر من 218.3 ألف جنيه، وتستمر الأرباح في الزيادة السنوية حتى تصل إلى 330 ألف جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع.

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وأضافت دراسة الجدوى، أن حجم المبيعات السنوية المتوقع من مشروع تصنيع أبر الخياطة والدبابيس، يصل إلى 756 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بـ 1.08 مليون جنيه بنهاية العام الخامس للنشاط، بشرط مراعاة جودة المنتج من حيث الأبعاد القياسية، و«الفينيش» أو التشطيب، وجودة الطلاء لعدم تعرض المنتج للتآكل والصدأ، ورخص الأسعار، واستحداث أشكال وابتكارات جديدة للمنتجات المعدنية الدقيقة المصعنة، وذلك لزيادة القدرة التنافسية.

8 أفراد عمالة منتظمة فقط

أفادت الدراسة أن المشروع أو المصنع الواحد لا يحتاج سوى لـ 8 أفراد كعمالة منتظمة، باستثمارات كلية 304.6 ألف جنيه، في حين يمكن لصاحب النشاط أن يبدأ مشروعه بمدخرات 101 ألف جنيه، ويتكفل جهاز تنمية المشروعات بتوفير قروض بنكية بقيمة باق التكاليف بفوائد مخفضة 5% وفترات سداد طويلة والعديد من التسهيلات الائتمانية والإرشادية الأخرى.

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وبحسب الدراسة، لا تتجاوز فترة استرداد تكاليف المشروع عام واحد، وذلك لعدة أسباب أبرزها ارتفاع الطلب المحلي على المنتج وسهولة تسويقه، وبالتالي ارتفاع الإيرادات وسرعة دوران رأس المال، بجانب التطور الهائل في استخدام الأساليب الفنية والهندسية في الصناعات الدقيقة التي زادت من تطور الصناعات المعدنية، خاصة البسيطة والدقيقة منها.

المعدات المطلوبة للمشروع

لتصنيع وإنتاج إبرة الخياطة، دبوس الإبرة، دبوس الورق، دبوس الدباسة، والمستلزمات المعدنية الدقيقة، يلزم توفير الآلات والمعدات الآتية، التي تعد من المعدات الصناعية التقليدية: مقص إكسنترك، مكبس إكسنترك، فرن حراري، براميل دوارة، ماكينة تجليخ محورية، ماكينة سحب الأسلاك، إسطمبات متنوعة، عِدد يدوية، أدوات قياس، منضدة تعبئة وتغليف، أما بالنسبة للخامات، فهي كالتالي: سلك صلب، تخانات مختلفة، لوح صاج، محلول صابون سائل، مسحوق صنفرة ناعمة، إسطمبات القطع.

يعتبر مشروع تصنيع الأبر والدبابيس، من المشروعات التي تحقق العائد الاقتصادي المناسب نتيجة لضخامة معدلات الإنتاج مع ثبوت نوعية المعدات والأساليب الصناعية المستخدمة، مع توفر المواد الخام اللازمة والعمالة التي يسهل تدريبها على هذه الصناعة، بالإضافة إلى الشريحة التسويقية العالية لتوزيع المنتجات التي تدخل كسلع وسيطة في صناعات أخرى، وتعد من المنتجات النمطية التي تستعمل بكثرة وتُطلب طوال السنة بكميات كبيرة.