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إشادة عالمية بجناح مصر في معرض عقاري بفرنسا: طفرة إسكانية غير مسبوقة

كتب:

أيمن حمزة
10:53 ص | الخميس 17 مارس 2022
المعرض

المعرض

تفقد السيد Hugh Jones، رئيس مجلس إدارة شركة RX GLOBAL المالكة لمعرض MIPIM العقارى، الجناح المصري بالمعرض، الذي يقام بمدينة كان الفرنسية بعد أن ذاع صيته وسط رواد المعرض العالمي، واستقبل المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، " Hugh Jones" وتم استعراض المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان.

وأبدى Hugh Jones إعجابه الشديد بحجم الاستثمارات الحكومية والمشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة المصرية، وأعرب عن دهشته من حديث رواد المعرض عن المشروعات والطفرة غير المسبوقة والمعروضة بجناح جمهورية مصر العربية؛ سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، والذي دفعه لزيارة الجناح،  والاطلاع على ما يتم عرضه من مشروعات واستثمارات تقدمها وزارة الإسكان وشركات القطاع الخاص المصرية.

كما وجه المهندس خالد عباس دعوة للسيد " Hugh Jones " لزيار مصر و دراسة فكرة عقد معرض مماثل لهذا المعرض في مصر في مجال الاستثمار والتسويق العقاري العالمي، خاصة أنه أصبح لدى مصر إمكانات كبيرة لاستضافة مثل هذا النوع من المعارض الآن.

ورحب السيد " Hugh Jones " بالفكرة كثيراً ووعد بدراستها، وأشاد بالتعاون فى الفترة السابقة مع وزارة الإسكان في ٢٠١٩ و٢٠٢٢ وعرض استعداده الشخصي لمساعدة الحكومة المصرية في السنوات المقبلة في أي تنسيقات قادمة في تنظيم معرض MIPIM العقاري.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.