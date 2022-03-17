طلاب «Robotics» يعرضون مشاريع إبداعية بهندسة حلوان.. منها غواصة آلية

نظمت أسرة «Robotics» الطلابية حدثا خاصا في كلية الهندسة بحلوان، حيث يتمثل في عرض للمشاريع التي يعمل عليها طلاب فريق «Robotics».

عرض ذراع آلي

وتشمل المشاريع عرض ذراع آلي «Robot Arm» يعمل في التطبيقات الصناعية، ذو القدرة على العمل عن بعد بالاعتماد علي تقنيات إنترنت الأشياء «Internet Of Things»، كما أنه مدعم بتقنية رؤية الحاسب «Computer vision» والتي تمنحه القدرة علي التعامل مع العوامل المحيطة به.

وتحتوي أيضا المشاريع المعروضة على طابعة ثلاثية الأبعاد ذات القدرة على الاتصال بالإنترنت«IoT Based 3D Printer» حيث تقوم الطابعة بالتواصل مع مشغلها لترسل له نقلا حيا للمنتج الجاري طباعته، كما ترسل عدة معلومات عن الماكينة ذاتها لتساهم في التنبؤ بالخطأ والحد منه وبالتالي الحد من الخسائر.

عرض غواصة آلية

كما يعرض غواصة آلية «Remotely Operated underwater Vehicle - ROV» وهي غواصة تقوم بالمهام التي يصعب علي الإنسان إنجازها تحت الماء، كمتابعة وعلاج وزراعة الشعب المرجانية، وكذلك مهام التنظيف والحد من التلوث المائي والتى يمكن أن تستخدم فى عدة تطبيقات بنهر النيل والبحار.

وغيرها من المشاريع التي يتم عرضها في ساحة كلية الهندسة بحلوان.

أما عن الجزء الثانى من الحدث، فسوف يقام في الصيف المقبل وهو عبارة عن «Robotics Summer Camp»، يتكون هذا الجزء من ستة برامج تدريبية، يقوم فيها طلاب فريق Robotics بتدريب زملائهم في الكلية لرفع مهاراتهم وقدراتهم.

كما أنه سيقام حفلا افتتاح وختام لفعاليات «Robotics Summer Camp».

جدير بالذكر أن الفريق شارك في مسابقات دولية علي مستوي العالم وعلي مستوي الجامعات المصرية مسابقة روبوكون الدولية والROV الغواصة الآلية وMinesweepers كاسحة الألغام

هذا ويترأس فريق Robotics طارق رجب، ونائبه عبدالعزيز كرم. كما يتضمن الفريق العديد من الطلاب المتميزين ومنهم علي الشيمي وأنس خطري وخالد جاد الله.

ويأتي هذا تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، تحت إشراف اللجنة العلمية بالادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ومدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وياسر الجبالي مدير رعاية الشباب بكلية الهندسة بحلوان.