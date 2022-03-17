تراجع عالمي في أسعار العقود الآجلة للقمح والذرة وفول الصويا

تراجعت العقود الآجلة للقمح في الولايات المتحدة بأقصى مستوياتها اليومية أمس الأربعاء، في حين أنهت أسعار الذرة منخفضة، على وقع تخفيف المحادثات بين موسكو وكييف المخاوف من تعطل طويل الأمد لصادرات الحبوب من البحر الأسود بعد الحرب بينهما، وهبوط سعر فول الصويا، وسط مخاوف من تباطؤ مبيعات الصادرات الأمريكية، بسبب المنافسة مع البرازيل.

أكبر منتج عالمي للذرة وفول الصويا

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتج عالمي للذرة وفول الصويا، ورابع منتج عالمي من محصول القمح، واستقر قمح مايو في بورصة شيكاغو للتجارة بانخفاض الحد اليومي البالغ 85 سنتًا، عند 10.691 / 4 دولار للبوشل، كما انخفض القمح الشتوي الأحمر القاسي بمقدار 85 سنتًا عند 10.72-1 / 2، وانخفض القمح الربيعي لشهر مايو في بورصة مينيابوليس للحبوب بمقدار 60 سنتًا، إلى 10.50 دولارًا أمريكيًا / 4 للبوشل، لكن لا تزال أسعار القمح تتداول فوق مستوياتها بنحو 20% قبل أن تغزو روسيا في 24 فبراير الماضي.

انخفاض سعر فول الصويا

وأغلقت بورصة شيكاغو التجارية للذرة على انخفاض 28 سنتًا عند 7.30 دولار للبوشل، وانخفض سعر فول الصويا في مايو بنسبة 9-1 / 2 سنت عند 16.49 دولارًا لكل 4 دولارات للبوشل.

وذكرت مجموعة «ويذر كوموديتي ويذر جروب» في مذكرة، أنّ القمح الشتوي الأمريكي قد يستفيد من الأمطار المتوقعة في السهول الوسطى والجنوبية في الأيام العشرة المقبلة.

وقال كبير استراتيجيي السوق في مجموعة «زانر» للأبحاث، دان هوسي: «السوق ومحاصيل الذرة والفاصوليا على وجه التحديد مريحة للغاية في نطاق التداول».

وتوقع مسح سنوي أجرته شركة الوساطة في السلع «Allendale Inc»، أنّ المزارعين الأمريكيين سيزرعون 92.4 مليون فدان من الذرة في عام 2022، بانخفاض نحو 1% عن العام الماضي، في حين أنّ فدان فول الصويا قد يتوسع بنسبة 2.4% إلى 89.3 مليون فدان.