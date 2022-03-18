موعد صرف معاشات أبريل 2022 لأكثر من 10 ملايين و600 ألف مواطن

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بدء صرف معاشات شهر أبريل 2022، لأكثر من 10 ملايين و600 ألف مواطن، يوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022، مشيرة إلى أن كل صاحب معاش، أو مستفيد من المعاش، ويحمل بطاقات الصراف الآلي يستطيع صرف معاشه من أي ماكينة صراف آلي.

انتهاء البطاقات الزرقاء في 10 محافظات بنهاية مارس

وناشدت التأمينات الاجتماعية، أصحاب المعاشات في محافظات «بورسعيد، السويس، أسوان، مرسى مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الأقصر، الإسماعيلية، البحر الأحمر والوادي الجديد»، بالتوجه إلى مكتب التأمينات القريب من محل السكن، قبل نهاية شهر مارس الجاري، ببطاقة الرقم القومي، وتقديم صورة منها مدون عليها رقم الموبايل، لتسلم كارت «ميزة»، مشيرة إلى أنه يجب على أصحاب المعاشات التوجه لأي فرع من فروع البنوك وفتح حساب جاري، بسبب انتهاء صلاحية بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية الزرقاء، في تلك المحافظات بنهاية مارس الجاري.

المرحلة الثانية لتحويل البطاقات الزرقاء

ولفتت إلى أن المرحلة الثانية لتحويل البطاقات الزرقاء تنتهي بنهاية شهر أبريل المقبل، وتشمل 8 محافظات هي «كفر الشيخ، بني سويف، قنا، دمياط، الفيوم، القليوبية، المنيا والمنوفية».

إتاحة صرف معاشات أبريل 2022 من فروع بنك ناصر

من جانبه أوضح بنك ناصر الاجتماعي، أن صرف معاشات أبريل 2022، سيكون متاحا من فروع البنك المختلفة المنتشرة في كل محافظات مصر، مشيرا إلى أن هناك 104 فروع للبنك منتشرة على مستوى الجمهورية، ويمكن لأصحاب المعاشات السحب من الماكينات الخاصة ببنك ناصر أو من البنوك الأخرى.