تنحي هيئة المحكمة عن نظر قضية جديدة لمتهمي «واقعة الكفن» بعين شمس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الخميس، إرسال أوراق قضية عائلة المرغنية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة أخرى لاستشعار جميع الدائرة الحرج.

صدر قرار استشعار الحرج والتنحي عن نظر القضية، برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنه، وعضوية المستشارين السعيد محمود محمد، ومحمد كامل عبد الستار، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.

وكشفت النيابة العامة تفاصيل قضية جديدة لعائلة المرغنية في عين شمس، والمتهمين في قضية الكفن الشهيرة، وذلك بمحكمة الجنح، والمسجلة برقم 16839 لسنة 2021 جنح عين شمس، والمتهم فيها 8 أشخاص من العائلة بالخطف والاحتجاز، وكذلك حيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

قضية الكفن

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنايات العباسية، حجز قضية جديدة برقم 15947 والمتهم فيها 5 أشخاص، والمعروفة إعلاميا بواقعة تقديم الكفن بعين شمس، للحكم في جلسة 6 أبريل. والمتهمون هم: منى نصر الدين فرغلي وصباح أحمد عليوة وأحمد أنور السيد ورجب أحمد حسين ومحمد أحمد.

وكانت نفس الدائرة نظرت حكمًا نهائيًا بقبول الاستئناف، وتخفيف الحكم من 3 سنوات لعامين مع الشغل وإلزام 3 متهمين بالمصاريف الإدارية في واقعة تقديم الكفن بعين شمس، بعد اتهامهم بقضية نصب على بعض المواطنين واحتيال وبيع شقق سكنية وهمية بالقضية رقم 9945 استئناف 12936 لسنة 2021.