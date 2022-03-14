شمال سيناء تشهد تساقط أمطار بين متوسطة وخفيفة

تتساقط أمطار بين خفيفة ومتوسطة بمدن وقرى شمال سيناء، الآن، وذلك بعد ساعات قليلة من هبوب رياح باردة على غالبية المناطق بالمحافظة.

وأفاد شهود عيان من أهالي الشيخ زويد لـ«الوطن»، بأن أمطارا متوسطة تساقطت بعد العشاء على غالبية المناطق، بما فيها القرى ومناطق خارج المدينة، وأخرى زراعية بالسواحل والقرى العائدة.

فيما تساقطت أمطار أخرى بمدينة العريش، بحسب ما أكده أبناء العائلات في المدينة، بأن الأمطار كانت خفيفة، إلا أنها أغرقت الشوارع، وشوهد انعدام للمارة بشوارع المدينة.

استعدادات مجلس مدينة العريش لأى احتمالات ممكنة

أكد العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش في بيان له، أن المجلس بالتعاون مع شركة الكهرباء، جاهزون لأية تطورات ممكنة قد تحدث خلال الفترة الحالية أو الساعات المقبلة.

وأضاف رئيس المجلس، أن عمال النظافة قاموا اليوم بتنظيف الشوارع من القمامة، والعمل على تسليك بيارات الصرف الصحى، وذلك لمنع ركود المياه بنهر الطريق.

محافظ شمال سيناء يحذر من لمس أعمدة الكهرباء

وفى تصريح سابق له لـ«الوطن»، طالب اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الأهالي بعدم لمس أعمدة الكهرباء، مشيرا إلى أن هذا قد يتسبب في ماس كهربائي.

وتواصل الأمطار تساقطها بين الحين والآخر على مدن وقرى شمال سيناء، بين خفيفة ومتوسطة، بالتزامن مع انخفاض كبير في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.