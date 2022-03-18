حظك اليوم برج الميزان الجمعة 18-3-2022 مهنيا وعاطفيا

حرصه الشديد على إرضاء الآخرين يجعل مولود برج الميزان شخصية محبوبة لدى المحيطين به، كما أنّه يلجأ إلى أخذ رأيهم عند اتخاذ قرارا مهم في حياته، ويتجنب اتخاذ أي من المواقف العدائية ضد أي من الأشخاص عند التعامل معهم، ويحرص على خوض المحادثات اللطيفة معهم، وعند التعرض لأي من المشكلات، يستطيع الخروج منها بحلول منطقية، ويستمع بهدوء وصبر للآخرين.

ويمتلك مولود يرج الميزان مزاجا متزنا، يجعل من الصعب عليه أن يكون صاحب مزاج متقلب، كما أنّ لديه قلب حنون وحساس كثيرا، ويتعاطف مع الآخرين بشكل سريع، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزلك الثاني عشر مما يجعلك تميل اليوم للانعزال قليلا، ومن المهم ألا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم تنافر الشمس والقمر يطالبك أن تهتم بصحتك وأن تتحكم أيضا في حساسيتك وردود أفعالك.

امرأة برج الميزان

تتميز امرأة برج الميزان بأنّها تسعى دائما لتحقيق التوازن بين جميع أمور حياتها، كما أنّ لديه أسلوبا جدليا منمقا، تستطيع إقناع المحيطين بها، كما تحب تصحيح المسارات لغيرها، عندما تراهم يسيرون في حياتهم بشكل خاطئ.