حظك اليوم برج الأسد الجمعة 18-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد من الشخصيات القوية، التي تسعى للقيادة والسلطة، خاصة على الصعيد المهني والعائلي، وتتمتع بالكثير من النشاط والحيوية، التي تساعدها على إنجاز الكثير من المشروعات والأهداف في وقت قياسي، كما يتميز مولود الأسد بأنّه شخص غيور ومتملك عاطفيا مع شريكه الآخر، ولا يثق في الآخرين بسهولة، ويسعى لمعرفة كل شيء عن الآخرين، ويظل بالنسبة لهم شخصية غامضة.

حظك اليوم مولود برج الأسد عاطفيا

تؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أنّ مولود برج الأسد قد يواجه الكثير من الضغوط اليوم على المستوى العاطفي، نظرا لوجود فينوس والمريخ في مواجهة برج الأسد اليوم، لهذا يجب أن تكون حذرا جدا في تعاملاتك مع الآخرين، وأن تتمتع باللباقة والجاذبية أثناء الحديث معهم، لهذا يجب أن تركز بشدة على أقوالك وآرائك مع المحطين بك، وتجنب الانفعال أو الغضب حال تعرضك لأي استفزاز من الآخرين.

حظك اليوم مولود برج الأسد مهنيا

تنصح خبيرة الفلك، مولود برج الأسد، بالحذر في الأمور المالية اليوم، فالقمر المكتمل موجود اليوم في منزل المال، ما يؤكد أنّ الوقت غير ملائم على الإطلاق لأي مغامرات مالية، لهذا لا داعٍ للتسرع في القرارات المالية، ويجب عليك التفكير جيدا وبحذر، وفق حظك اليوم، كما أنّ اليوم غير ملائم أيضا للإنفاق أو التبذير بأي شكل من الأشكال، لهذا يجب التأني في قراراتك الشرائية والمهنية، مع الانتباه لحقوقك.