الكشف على 318 حالة في قافلة طبية بقريتي دمرو والسجاعية بالمحلة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود القوافل الطبية التي انطلقت بقريتي دمرو والسجاعية مركز المحلة الكبرى ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف للكشف المبكر عن روماتيزم القلب وأيضا الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية جهاز الكشف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب وجهاز الايكو.

وأشار الدكتور علاء الغمراوي أنه تم توقيع الكشف على عدد 318 من أبناء القريتين وأسفر الكشف عن وجود 3 حالات روماتيزم قلب بقرية دمرو و 3 حالات مشابهة بالسجاعية، وتم تحويل الحالات إلى مقر جمعية قلوب أصحاء وروماتيزم القلب بالمحلة الكبرى، للمتابعة.

ومن جانبه أشاد رحمي بجهود كل من مؤسسة ثروت ، فريق مبادرة سلامة قلبك برئاسة د علاء الغمراوي استشاري القلب ، ذلك إلى جانب جهود مديرية التربية والتعليم بالغربية في استضافة القوافل ، مشيداً بالدور التوعوي الذي تلعبه هذة القوافل من خلال ما تقدمه من توعية صحية للمواطنين عن طرق الوقاية من أمراض القلب، مؤكداً على دعم المحافظة الكامل للقوافل الخدمية المتنوعة بصفة عامة والصحية منها بصفة خاصة في سبيل تقديم كافة سبل الدعم الصحي للمواطنين بالقرى والأماكن الأكثر احتياجاً.

والجدير بالذكر أن هذه القوافل هي أحد أهم محاور التنمية البشرية التي تسعى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحقيقها إلى جانب أعمال البناء والتشييد وإدخال المرافق والخدمات في سبيل توفير حياة كريمة لسكان الريف.